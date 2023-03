Deutschland-Besuch von König Charles: Programm und Zeitplan im Überblick

Am Mittwoch treffen König Charles III. und seine Ehefrau Camilla in Deutschland ein. Das Programm rund um den historischen Besuch ist lang, der Zeitplan eng getaktet.

König Charles III. war schon häufig in Deutschland, allerdings in anderer Funktion. Bislang reiste er als Thronfolger in die Bundesrepublik. Nun kommt er als Monarch nach Deutschland. Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla wird er am Mittwoch in London aufbrechen. Es ist die erste Auslandsreise, die König Charles nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. unternimmt. Ein geplanter Besuch in Frankreich war zuvor wegen der Proteste gegen die Rentenreform abgesagt worden. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen zum Besuch des Königs.

König Charles in Deutschland: Programm und Termin im Überblick

Das Programm für den Besuch wurde am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Laut dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der als Gastgeber fungiert, unterstreicht es die vielen Facetten der Freundschaft von Deutschland und Großbritannien. Es spiegele "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft", heißt es in einer Erklärung des Präsidialamts. Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Geschichte stellen die zentralen Themen dar. Die Eckpunkte: König Charles wird sich am Mittwoch mit seiner Frau Camilla auf den Weg nach Deutschland machen. Sie werden drei Tage in Deutschland bleiben, am Freitag geht es zurück nach Großbritannien.

Termin für Deutschlandreise von König Charles : Mittwoch, 29. März, bis Freitag, 31. März 2023

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Zeitplan von Deutschland-Besuch von König Charles: Die erste Bundestagrede eines Monarchen

Am Mittwochnachmittag werden König Charles und Camilla von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren empfangen. Die Zeremonie wird am Brandenburger Tor stattfinden, was eher ungewöhnlich ist. So soll allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, den britischen König aus der Nähe zu begutachten. Nach dem Empfang ist der König mit seiner Ehefrau von Steinmeier zu einem Empfang ins Schloss Bellevue eingeladen. Die Themengebiete: Nachhaltigkeit und Energiewende. Der britische König ist für sein Engagement für die Nachhaltigkeit bekannt. Zu einem Staatsbankett mit rund 130 geladenen Gästen werden Charles und Steinmeier Reden halten. König Charles und Camilla sollen sich außerdem ins Gästebuch des Bundespräsidenten eintragen.

Vor dem Besuch von König Charles wehen die deutsche und die britische Flagge vor dem Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken, dpa

Am Donnerstag wird der ohnehin historische Besuch dann noch etwas historischer. König Charles wird als erstem Monarchen überhaupt die Ehre zuteil, eine Rede im Bundestag zu halten. Zuvor wird er am Donnerstagmorgen von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und Berlins amtierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) begrüßt. Vor der Rede im Bundestag steht auch noch ein Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums an, welches im ehemaligen Flughafen Tegel eingerichtet wurde. Dort will er sich mit Geflüchteten treffen, die erst kürzlich in Deutschland ankamen.

König Charles in Deutschland: Auf Berlin folgt Brandenburg

Am Donnerstagnachmittag werden Charles und Steinmeier nach Brandenburg fahren. In Finowfurt sprechen die beiden Staatsoberhäupter mit Soldatinnen und Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130. Danach steht ein Besuch des Ökodorfes Brodowin auf dem Programm. Bei diesem wird vor allem über ökologische Landwirtschaft und den Schutz von Feuchtgebieten aufgeklärt. Camilla wird während Charles' Aufenthalt in Brandenburg mit Steinemeiers Ehefrau Büdenbender die Komische Oper in Berlin besuchen.

Programm von Deutschland-Besuch: Am Freitag geht es für König Charles nach Hamburg

Am Freitag geht es für das Königspaar weiter nach Hamburg. Die Reise in die Hansestadt wird es in Begleitung von Steinmeier und Büdenbender mit der Bahn antreten. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher empfängt die Reisegruppe dann am Bahnhof Dammtor. Charles und Camilla wollen anschließend am Kindertransportdenkmal vor dem Bahnhof Blumen niederlegen. Die Statue erinnert an eine spektakuläre Rettungsaktion, welche vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stattfand. Per Zug und Schiff wurden vom Dezember 1938 bis August 1939 mehr als 10.000 Kinder nach England gebracht. Du meisten waren jüdisch.

Lesen Sie dazu auch

König Charles und Camilla wollen auch am Mahnmal St. Nikolai Kränze niederlegen. Die Hamburger Kirche war während des Zweiten Weltkriegs bei Luftangriffen der Alliierten zerstört worden. Sie ist mittlerweile den Opfern des Kriegs und der Herrschaft der Nationalsozialisten von 1933 bis 1935 gewidmet. Nachdem sich das Königspaar im Hamburger Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hat, stehen für Charles und Camilla erneut unterschiedliche Aktivitäten auf dem Programm. Charles wird mit Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmern an einer Hafenrundfahrt teilnehmen. Camilla besucht zusammen mit Büdenbender eine Hamburger Schule, in der bilingual auf Englisch und Deutsch unterrichtet wird.

Der dreitägige Staatsbesuch von König Charles endet schließlich mit einem Empfang auf Einladung der britischen Botschaft.