König Charles besucht Deutschland: Zeitplan, Termine und Übertragung im TV

Vom 29. März 2023 bis zum 31. März 2023 begrüßt Budespräsident Steinmeier König Charles in Deutschland. Alle Informationen zum Zeitplan und zur Live-Übertragung finden sie hier.

Drei Tage lang reisen König Charles III. und Königsgemahlin Camilla durch Deutschland. Ab Mittwoch, dem 29. März 2023, können Fans des britischen Königshauses die beiden in der Bundesrepublik sehen. Die ersten beiden Tage werden die Monarchen in Berlin verbringen, den Freitag dann in Hamburg. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier blickt dem Besuch positiv entgegen: "Ich weiß diesen Staatsbesuch umso mehr zu schätzen, als der König sich entschlossen hat, noch vor seiner Krönung zu uns nach Deutschland zu kommen." Das teilte Steinmeier in einer Videobotschaft Anfang März mit.

König Charles III. in Deutschland: Zeitplan und Termine

Die Reise der Monarchen startet am Mittwoch, dem 29. März, gegen 14 Uhr mit der Ankunft am Berliner Flughafen. Dort sollen die Gäste aus England mit 21 Schuss Salut begrüßt werden. Anschließend werden König Charles III. und Camilla am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen. Normalerweise werden Gäste am Schloss Bellevue empfangen, das Brandenburger Tor bietet allerdings mehr Platz und so können auch Bürger und Bürgerinnen einen Blick auf das Königspaar erhaschen. Das Staatsbankett mit etwa 130 geladenen Gästen am Mittwochabend findet dann jedoch im Schloss Bellevue statt.

Am Donnerstag hält König Charles III. dann eine Rede im Bundestag und besucht anschließend das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel. Am Nachmittag reisen Charles und Steinmeier weiter und möchten sich in Finowfurt nördlich von Berlin mit Soldatinnen und Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 treffen.

Den Freitag, 31. März, verbringt das Königspaar dann in Hamburg. Dort will Charles einen Kranz am Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied" ablegen. Die Ruine soll an die Transporte jüdischer Kinder in der NS-Zeit nach Großbritannien erinnern.

König Charles in Deutschland: Live-Übertragung im TV und Stream

Fans des britischen Könighauses können das Königspaar natürlich im TV verfolgen. Die gesamten drei Tage werden von verschiedenen Sendern zum Teil live übertragen. Aber auch einige Sondersendungen mit Hintergrundinformationen und Experten des britischen Königshauses gehören zum Sendeplan. Wir haben die Übertragung im TV für sie zusammengefasst:

König Charles III. und Queen Camilla kommen nach Deutschland. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire, dpa