König Charles verrät bei erster Audienz nach Krebs-Diagnose: Das hat ihn zu Tränen gerührt

Bei einer Audienz hat König Charles verraten, was ihn nach seiner Krebs-Diagnose zu Tränen gerührt hat. Fans der Royals beschäftigen außerdem bestimmte Fotos.

Auch wenn sich König Charles aktuell nicht in der Öffentlichkeit aufhalten möchte, sind ihm die wöchentlichen Gespräche mit Premierminister Rishi Sunak sehr wichtig. Am 21. Februar 2024 traf sich der König erstmals nach Erhalten seiner Krebs-Diagnose mit dem britischen Premier.

Premierminister Rishi Sunak: "Das Land steht ganz hinter Ihnen"

Es war ein besonderes Treffen, das am Mittwoch im Buckingham Palace stattfand. Neben Regierungsangelegenheiten sprachen die beiden Männer nämlich auch über die Gesundheit des Königs. "Das Land steht ganz hinter Ihnen", soll Sunak dem 75-jährigen König versichert haben. So berichten es mehrere britische Medien, unter anderem der Mirror.

König Charles zeigte sich überwältigt von den Reaktionen der vergangenen Wochen. Er habe so viele wundervolle Nachrichten erhalten, die ihn zu Tränen gerührt hätten.

Buckingham Palace: Fans überrascht von Fotoauswahl

Aber nicht nur dieses rührende Gespräch sorgte für Aufsehen in der Presse und auf Social Media. Auf den Fotos aus dem Buckingham Palace erkennt man zwei eingerahmte Bilder im Hintergrund. Die große Überraschung: Darin befinden sich nicht etwa Fotos anderer Familienmitglieder der britischen Royal Family, sondern Fotos anderer Königsfamilien. In dem einen ist ein Foto von Königin Máxima der Niederlande zusammen mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander zu sehen. Im zweiten Rahmen befindet sich ein Foto von Königin Margrethe von Dänemark, die im Januar in den Ruhestand ging, den Titel als Königin aber behielt.

Warum diese Rahmen da stehen, wird im Internet heiß diskutiert. Mögliche Antwort: Die entfernte Verwandtschaft der britischen Königsfamilie zu den anderen Königshäusern. Königin Margrethe ist die Cousine dritten Grades der verstorbenen Queen Elizabeth. König Willem-Alexander ist Charles' Cousin sechsten Grades.

Übrigens könnte König Charles' Krebsdiagnose wieder zu einer Annäherung mit seinem Sohn Prinz Harry führen. Dieser jedenfalls besuchte seinen Vater sofort, als er von der Diagnose hörte.