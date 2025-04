Königin Camilla als „böse Stiefmutter“? So zerrüttet ist ihr Verhältnis zu Prinz Harry wirklich

Seit dem Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem britischen Königshaus ist das Verhältnis zwischen dem jüngsten Sohn von König Charles III. und Königin Camilla zerrüttet. In seiner Autobiografie „Reserve“ ließ Harry kaum ein gutes Haar an seiner Stiefmutter – und bezeichnete sie sogar als „gefährlich“. Doch wie sieht es auf der anderen Seite aus?

Prinz Harry erhebt Vorwürfe gegen Königin Camilla: „Sie hat mich geopfert“

In seiner 2023 erschienene Autobiografie „Reserve“ rechnet Prinz Harry schonungslos mit Camilla ab. Er nennt sie einen „Bösewicht“, der ihn auf ihrem „persönlichen PR-Altar geopfert“ habe – eine scharfe Attacke auf die heutige Königin. Schon als Teenager soll er seinen Vater, König Charles III., angefleht haben, Camilla nicht zu heiraten – gemeinsam mit seinem Bruder, Prinz William.

Harrys Schilderungen wirken wie aus einem Märchenbuch, in dem Camilla die klassische „böse Stiefmutter“ darstellt. Er schreibt, die Begegnung mit ihr habe sich wie eine „Injektion“ angefühlt: „Augen zu, du spürst es kaum.“

Doch während Harry öffentlich seine Sicht schildert, ist aus Camillas Umfeld wenig bis nichts zu hören – zumindest offiziell. Laut der britischen Zeitung The Mirror soll es am Hof „keine Fixierung auf Harry und Meghan“ geben. Und ein Palast-Insider sagte gegenüber Newsweek: „Das Thema wird hier so gut wie nie diskutiert.“

Auch Camillas eigene Reaktion auf Harrys Memoiren fiel intern offenbar verhalten aus – zumindest nach außen hin. Laut New York Post sei sie „verletzt“ gewesen, doch öffentlich zeigt sie sich unbeeindruckt. Offenbar ist es Teil ihrer Strategie, die Angriffe zu ignorieren – ganz nach dem Motto: Keine Reaktion ist auch eine Antwort.

Treffen zwischen Harry und König Charles III. – Hat Camilla eine Begegnung boykottiert?

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Gelegenheiten für eine Annäherung. Doch als Prinz Harry im Februar 2024 wegen der Krebserkrankung seines Vaters kurzzeitig nach London reiste, soll das Treffen mit Charles weniger als eine Stunde gedauert haben. Harry übernachtete in einem Hotel und flog bald zurück in die USA, wie britische Medien, darunter der Express schrieben.

Quellen vermuten, dass Camilla eine intensivere Begegnung verhindert haben könnte – aus Rücksicht auf Charles’ Gesundheit. „Das Letzte, was sie will, ist, dass er sich wegen eines Treffens mit Harry Stress macht“, ließ ein Palast-Insider gegenüber dem Express verlauten.

Trotz der öffentlichen Angriffe von Harry und Meghan bleibt es beim Königshaus offiziell still. „Weit mehr Aufregung entsteht in den Medien als tatsächlich im Palast“, sagte ein Hofmitarbeiter gegenüber Newsweek. Die Royals – allen voran Königin Camilla – scheinen offenbar entschlossen, dem medialen Dauerthema „Harry und Meghan“ keine Plattform zu geben.

Offizielle Stellungnahmen zum Verhältnis zwischen Königin Camilla und Prinz Harry gibt es nicht. Die Aussagen stammen ausschließlich aus Harrys Autobiografie sowie aus Palastkreisen, die anonym mit Medien sprachen.