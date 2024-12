82-Jähriger wehrt mit Reizgas Nachbarn ab

Wegen im Hausflur gelagerter Gegenstände sind zwei Männer in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) derart in Streit geraten, dass ein 82-Jähriger zum Reizgas griff. Dies sprühte er dem 72 Jahre alten Kontrahenten nach Polizeiangaben unvermittelt ins Gesicht, nachdem dieser vehement an die Tür des Älteren geklopft hatte. Der 72-Jährige sei leicht verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 82-Jährigen. «Der zugrundeliegende Streit hat Vergangenheit», sagte ein Sprecher. Es gehe wohl um Gegenstände, die in Kartons gelagert seien.