Bademeister ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Hitzig ging es am Wochenende in einem Schwimmbad in Gottmadingen im Landkreis Konstanz zu. Nach einer Rangelei mit einem Vater sei ein Bademeister dort von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann war demnach mit dem Vater eines Mädchens zunächst lautstark in Streit geraten, zuvor hatte er die Tochter des Beteiligten und ein weiteres Mädchen darauf hingewiesen, dass sie nicht vom Beckenrand springen dürfen. Aus dem Streit entwickelte sich eine Rangelei. Ein Unbekannter stieß hinzu, beleidigte den Bademeister laut Polizei und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht.

Die Security trennte die Beteiligten, der Unbekannte verließ das Bad. Durch den Schlag habe er den Bademeister leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Nun werde gegen den Mann ermittelt, die Polizei sucht Zeugen.