Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Körperverletzung: Kreisligaspiel wegen Schlägerei beendet

Körperverletzung

Kreisligaspiel wegen Schlägerei beendet

Zwischen zwei Fußballspielern bricht ein Streit aus. Die Mannschaften prügeln sich auf dem Platz. Das Spiel muss abgebrochen werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. (Symbolbild)
    Laut Polizei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

    Ein Fußballspiel in der Kreisliga C ist wegen einer Schlägerei auf dem Platz beendet worden. Laut Polizei kam es kurz vor Abpfiff zu einem Foulspiel zwischen einem 29 Jahre alten Spieler der Gastmannschaft und einem 27 Jahre alten Spieler des Heimteams.

    Der 29-Jährige schlug den Angaben zufolge mehrfach auf seinen Kontrahenten ein, sodass dieser zu Boden ging. In der Folge sei es zu einer Rudelbildung und weiteren Schlägen gekommen, wobei wohl auch der 29-Jährige getroffen wurde. Laut Polizei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. Das Spiel wurde noch vor der 90. Minute abgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden