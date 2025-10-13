Kreisligaspiel wegen Schlägerei beendet

Ein Fußballspiel in der Kreisliga C ist wegen einer Schlägerei auf dem Platz beendet worden. Laut Polizei kam es kurz vor Abpfiff zu einem Foulspiel zwischen einem 29 Jahre alten Spieler der Gastmannschaft und einem 27 Jahre alten Spieler des Heimteams.

Der 29-Jährige schlug den Angaben zufolge mehrfach auf seinen Kontrahenten ein, sodass dieser zu Boden ging. In der Folge sei es zu einer Rudelbildung und weiteren Schlägen gekommen, wobei wohl auch der 29-Jährige getroffen wurde. Laut Polizei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. Das Spiel wurde noch vor der 90. Minute abgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.