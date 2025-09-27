Icon Menü
Körperverletzung: Mann zerschlägt im Streit Opfer Glasflasche auf dem Kopf

Körperverletzung

Mann zerschlägt im Streit Opfer Glasflasche auf dem Kopf

Bei einem Streit schlägt ein Mann einen 31-Jährigen mit einer Flasche und bedroht ihn. Laut Polizei soll eine «Beziehungskiste» der Hintergrund der Eskalation sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine gefährliche Körperverletzung beschäftigt die Polizei in Nordhessen. (Symbolfoto)
    Eine gefährliche Körperverletzung beschäftigt die Polizei in Nordhessen. (Symbolfoto) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Im Streit soll ein 32-Jähriger einem Mann in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) eine Glasflasche auf dem Kopf zerschlagen haben. Anschließend habe er dem 31-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedroht, teilte die Polizei im nordhessischen Eschwege mit.

    Grund für die Auseinandersetzung sei «eine Beziehungskiste» gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben lagen nicht vor. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Er sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

