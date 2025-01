Polizei sucht flüchtigen Angreifer mit Hubschrauber

Ein 36 Jahre alter Mann ist in der Nacht in einer Wohnung in Bruchköbel mit einem Messer schwer verletzt worden. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Sie setzte bei ihrer Suche nach dem flüchtigen Angreifer auch einen Hubschrauber ein, weil der Tatort am Rande mehrerer Felder liegt.

Bei der Wohnung soll es sich um eine Unterkunft mehrerer Arbeiter handeln. Mehrere Männer hätten dort in der Nacht gemeinsam Alkohol getrunken. Dabei sei es zu einem Streit zwischen dem 36-Jährigen und einem anderen Anwesenden gekommen. Worüber war zunächst unklar.

Als die verständigte Polizei gegen 3.15 Uhr eintraf, fand sie lediglich den Verletzten. Er wurde notfallmedizinisch versorgt. «Alle anderen Bewohner, darunter wohl auch der Täter, werden derzeit gesucht», hieß es im Polizeibericht. Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen.