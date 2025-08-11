Icon Menü
Körperverletzung: Schlägereien bei Party in Rüsselsheim

Körperverletzung

Schlägereien bei Party in Rüsselsheim

In der Nacht zum Sonntag hatte die Polizei in Rüsselsheim viel zu tun. Unter anderem fanden Beamte eine Luftdruckwaffe bei einem 17-Jährigen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wegen gleich mehrerer Schlägereien war die Polizei in Rüsselheim am Wochenende im Einsatz - die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild)
    Wegen gleich mehrerer Schlägereien war die Polizei in Rüsselheim am Wochenende im Einsatz - die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, war die Polizei im Bereich der Bahnhofstraße in Rüsselsheim im Einsatz. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei den Beteiligten mutmaßlich um Gäste einer nahegelegenen Partyveranstaltung.

    Zunächst wurde in der Nacht zum Sonntag die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zehn Personen alarmiert. Ein 15-Jähriger soll einen 18-Jährigen mit einer Flasche abgeworfen und ihn dabei leicht verletzt haben. Daraufhin griffen mehrere Personen den Jugendlichen an. Er wurde festgenommen.

    Bei einem späteren Einsatz, auch in der Bahnhofstraße, fanden Beamte zudem eine Luftdruckwaffe bei einem 17-Jährigen. Ihn erwartet eine Anzeige. Bis 6 Uhr kam es zu weiteren Einsätzen. Nun ermitteln die Beamten in mindestens sechs Fällen wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung gegen Verdächtige im Alter von 15 bis 26 Jahren.

