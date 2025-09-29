Icon Menü
Körperverletzung: Streit um Fahrrad im Zug eskaliert

Körperverletzung

Streit um Fahrrad im Zug eskaliert

Wegen eines Fahrrads in einer Bahn eskaliert ein Streit zwischen zwei Reisenden – mit Fingerverbiegen und Faustschlag. Nun ist die Polizei am Zug.
Von dpa
    Der Mann und die Frau gerieten beim Ausstieg erneut in Streit. (Symbolbild)
    Der Mann und die Frau gerieten beim Ausstieg erneut in Streit. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Wegen eines abgestellten Fahrrads in einem Zug sind ein Mann und eine Frau derart in Streit geraten, dass die Bundespolizei eingreifen musste. Der Zug war am Sonntagnachmittag von Göttingen unterwegs nach Kassel, schon während der Fahrt sollen der 74 Jahre alte Mann und die 48-Jährige wegen ihres Fahrrads verbal aneinandergeraten sein. Eskaliert sei die Situation dann beim Ausstieg in Kassel, teilte die Polizei mit. Der 74-Jährige soll der Frau einen Finger verbogen haben, die Frau dem Mann daraufhin mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben. Nun laufen Ermittlungen der Bundespolizei, ernsthaft verletzt wurde keiner der beiden.

