Mutmaßliche Drogendealer in U-Haft - Kokainfund

Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind bei Wohnungsdurchsuchungen im Lahn-Dill-Kreis festgenommen worden. Sie sitzen unterdessen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar und das Polizeipräsidium Gießen mitteilten. In den Wohnungen in Wetzlar und Aßlar seien ein Kilogramm Kokain, 300 Gramm Cannabis, mehr als 900.000 Euro sowie eine Schreckschusswaffe gefunden worden.

Im Frühjahr waren die beiden Männer bei Ermittlungen wegen bandenmäßigen Drogenhandels in den Fokus der Behörden geraten. Am Mittwoch vergangener Woche wurden die Wohnungen durchsucht - und die 30 und 34 Jahre alten Männer festgenommen. Am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl.