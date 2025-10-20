Selbst auf der Flucht lebte der „Kokainkönig“ im Luxus

Es ist Anfang Dezember 2020. Zollbeamte stoppen bei Singen im Kreis Konstanz zwei Männer. In ihrem Lieferwagen befinden sich Koffer voller Kleidung, dazu Schmuck, Schuhe, Laptops und Handys im Wert von zwei Millionen Euro. Zudem entdecken die Beamten bei der Kontrolle zwei deutsche Geburtsurkunden, ausgestellt auf die Namen Artur Gitta und Simone Jung.

Die beiden Männer erklären, sie müssten das Gepäck im Auftrag des persönlichen Concierge von Gitta und Jung an deren Urlaubsort bringen. Die Zollbeamten vermuten zunächst, dass es sich um Diebesgut handelt, beschlagnahmen es und nehmen die zwei Kosovaren fest. Was die Beamten nicht wissen: Bei den entdeckten Geburtsurkunden handelt es sich um professionelle Fälschungen. Hinter der Tarnidentität „Artur Gitta“ verbirgt sich einer der damals meistgesuchten Kriminellen: der mutmaßliche „Kokainkönig“ Flor Bressers aus Belgien. Hinter „Simone Jung“ wiederum steckt seine niederländische Lebensgefährtin.

„Bressers war damals völlig in Panik, weil er befürchtete, dass die Behörden die gefälschten Pässe entdecken“, schreiben die Ermittler in den umfangreichen Gerichtsakten, die dem Schweizer Tages-Anzeiger vorliegen. Doch wohl auch zur Überraschung von Bressers gibt der deutsche Zoll alle beschlagnahmten Sachen wieder frei. Nun wittert Bressers eine Falle. Er befürchtet versteckte Ortungsgeräte im Gepäck und lässt von seinen Handlangern alles penibel durchleuchten. Das geht aus verschlüsselten Kryptochats hervor, die die Ermittler 2021 knacken konnten. Ein Jahr später wird Bressers in Zürich verhaftet, wo er mit seiner Lebensgefährtin samt Baby untergetaucht war. Im selben Jahr wird er nach Belgien ausgeliefert.

Bressers soll 16 Tonnen Kokain nach Europa geschmuggelt haben

Drei Jahre später, Mitte September 2025, sitzt der mutmaßliche Drogenboss im ehemaligen Nato-Hauptquartier in Brüssel, flankiert von vermummten und schwer bewaffneten Polizisten. Aus Sorge vor einer möglichen Befreiungsaktion hat das Strafgericht Brügge den Prozess gegen Bressers und 29 weitere Beschuldigte in den Hochsicherheitstrakt verlegt. Allen drohen langjährige Gefängnisstrafen. Doch schon in der ersten Verhandlungswoche kommt es zum Eklat: Nach Handgreiflichkeiten zwischen Anwälten und Polizisten sowie Beschimpfungen gegen den Richter ist die Verhandlung bis auf Weiteres unterbrochen.

Laut Staatsanwaltschaft schmuggelten Bressers und sein Netzwerk 16 Tonnen Kokain nach Europa und verdienten damit rund eine halbe Milliarde Euro. Davon soll er selbst 230 Millionen kassiert haben. Unter den Angeklagten sind auch seine Lebensgefährtin und sein niederländischer Finanzchef. Beide hatten Wohnsitze in der Schweiz. Wie der Drogen-Großhändler und sein Umfeld bis zu seiner Verhaftung lebten, zeigen die entschlüsselten Chatprotokolle. Sie umfassen Hunderte Seiten.

Mitte September begann der Prozess gegen Flor Bressers. Foto: Gianni Barbieux, Imago/Photo News

„Je mehr Geld du hast, desto mehr Leute hassen dich, hängen dir am Rock. Mörder, Räuber und Bullen“, tippt „Ricklong“ auf den Seychellen in sein Kryptohandy. Er könne „kein normales Leben“ mehr führen, alle würden reden. „Egal, wie heimlich du es machst“, schreibt der damals 33-Jährige an einen aufstrebenden Drogenhändler. Das hätte er nicht erwartet. „Ich denke, ich höre damit auf, mein Freund.“ Hinter dem Spitznamen „Ricklong“, später „Bongoking“, steckt Flor Bressers. Damals ist er den Ermittlern zufolge gerade „voll und ganz damit beschäftigt“, weitere Routen für den internationalen Drogenhandel aufzubauen.

Als ein belgisches Gericht ihn Anfang 2020 wegen Entführung und Erpressung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, ist Bressers bereits auf der Flucht. Europa ächzt damals unter den kollektiven Corona-Lockdowns. Bressers hingegen cruist mit seiner Lebensgefährtin, drei Komplizen und deren Frauen monatelang auf einer dreistöckigen gecharterten Luxusjacht über den Indischen Ozean. Sie kostet rund 250.000 Dollar pro Woche. Vertraute lässt Bressers per Helikopter einfliegen. Das Leben an Bord besteht laut den Ermittlern aus „vielen Partys, tauchen und Haifische jagen“.

Das Leben des Drogenbosses: Partys, tauchen und krumme Geschäfte

Der „Kokainkönig“ verschickt Dutzende Fotos an Komplizen und erzählt davon, wie alle völlig neben der Spur seien. Doch wenn ein Drogentransport aus Lateinamerika in Europa ankommt, sitzen die Männer konzentriert vor ihren Kryptophones, um ihre Handlanger bei der Ausschiffung des Kokains zu instruieren, wie zahlreiche Chats belegen.

Im April 2020 endet die Zeit auf der Jacht. Die Entourage lässt sich auf den nahegelegenen Seychellen nieder. Die Wahl fällt auf eine zwei Quadratkilometer große Privatinsel mit weißen Sandstränden, türkisem Meer und viel Vegetation. Jedes Paar bewohnt eine eigene Villa. Der einmonatige Aufenthalt kostet rund 450.000 Euro.

Das passt zu Bressers‘ Lebensstil. Er kauft Luxusgüter, wie andere Pizza bestellen. Eine Uhr von Richard Mille, eine Schlangenhalskette und einen Helikopter für knapp zwei Millionen Euro. Einem Juwelier gibt er 10.000 Euro Trinkgeld. „Ich besaß immer genug Geld (…). Aber ab dem Zeitpunkt, als ich 50, 60, 70 Millionen hatte, wissen zu viele Leute davon“, schreibt der Drogenboss an einen Komplizen. Wie viel er wirklich besaß und wo das Geld geblieben ist, geht aus den Akten nicht hervor.

Unternehmerinnen bezahlte er mit Schuhschachteln voller Geld

Im Sommer zieht Bressers mit seiner 26-jährigen Partnerin in die Schweiz. Warum, ist unklar. Sie landen am 1. Juni 2020 in einem Privatjet am Flughafen Zürich. Er weist sich als Artur Gitta aus, sie als Simone Jung – beide mit gefälschten deutschen Reisepässen. Einreisen dürfen sie trotz Corona, weil sie angeben, nach Monaco weiterzufliegen.

Die ersten sechs Wochen quartiert sich das Paar für knapp 100.000 Franken in die Zürcher Luxushotels Dolder und später Baur au Lac ein. Mitte Juli 2020 zieht es in eine Villa an Zürichsee für monatlich 18.000 Franken – samt Koch, Privattrainer und Hauspersonal. Um unter dem Radar der Behörden zu bleiben, melden Gitta und Jung ihren Wohnsitz nicht am Zürichsee, sondern in extra angemieteten Scheinwohnungen im Thurgau und später im Appenzell an – mit wechselnden Identitäten. Hilfe bekommt das Paar dabei von zwei Treuhänderinnen vom Bodensee. Sie nehmen Schuhschachteln voller Geld entgegen und überweisen fingierte Löhne, um Gittas Scheinanstellung im Treuhandbüro zu tarnen. Eine der beiden Frauen hatte ein langjähriges Verhältnis mit Bressers’ Finanzchef.

Doch nicht alles läuft so, wie es sich der „Kokainkönig“ vorstellt: Ende November 2020 wird ein Komplize, der auch auf den Seychellen zu Besuch war, in Dubai verhaftet. Obwohl international nach ihm gefahndet wird, ist auch Bressers in Dubai. Nach der Festnahme des Komplizen plant er, den dortigen Richter mit drei Millionen Euro zu bestechen. Und er will umgehend im Privatjet zurück in die Schweiz fliegen, „um einen neuen Reisepass zu besorgen“. Zudem erwartet er in Zürich neue Kryptohandys.

Sogar Bressers‘ Baby wird mit festgenommen

Anfang Januar 2021 reist Simone Jung allein von der Schweiz in die Niederlande. Bressers warnt sie vor den Ermittlern und bereitet sie auf ein Verhör vor. Sie solle sagen, dass sie nie auf der Flucht gewesen sei, einen neuen Freund habe und bei diesem geschlafen habe. „Du musst eine Träne vergießen (…), einfach das arme Mädchen spielen“, schreibt er ihr. Bressers will, dass sie nach wenigen Tagen wieder im Privatjet in die Schweiz zurückkehrt. Er befürchtet jedoch, dass die Polizei sie verfolgt, um ihn aufzuspüren. Deshalb schmiedet er einen Plan.

Die 26-Jährige soll in den Niederlanden bei jeder Fahrt ein anderes Auto nehmen und eine andere Perücke aufsetzen sowie nie von ihrer Wohnung losfahren. Zudem lässt er sechs Fahrzeuge mit Störsendern aufbieten, die sie zum Flughafen begleiten. Selbst die Kleidung, die seine Lebensgefährtin während des Verhörs getragen hat, soll sie zurücklassen. „Denn ich traue diesen Hunden nicht. Vielleicht haben sie da etwas reingesteckt“, schreibt Bressers. Kurz darauf ist Simone Jung wieder unerkannt in Zürich.

Zürich mit seinem idyllischen See wurde zum Dreh- und Angelpunkt in Bressers' Leben. Foto: Ennio Leanza, Keystone/dpa (Symbolfoto)

Doch wenig später entschlüsseln die Ermittler einen weiteren Kryptodienst der Kriminellen und können nun live mitlesen, wie das Paar von der Villa am Zürichsee in eine mehrere 100 Quadratmeter große Luxuswohnung im Renaissance-Tower in Zürich zieht und diese „vollständig mit neuen Luxusmöbeln“ einrichten lässt.

Zur selben Zeit wird Bressers’ Finanzchef am Flughafen Basel verhaftet und nach Belgien ausgeliefert. Einen Monat später bringt Simone Jung ein Kind zur Welt. Das Neugeborene wird im Kanton St. Gallen registriert, wo das Paar einen neuen Scheinwohnsitz hat.

Drei Monate nach der Geburt ist die Flucht des Drogenbosses zu Ende: Elitebeamte einer Zürcher Spezialeinheit stürmen im Februar 2022 kurz vor Mitternacht die Luxuswohnung und verhaften Bressers samt Frau und Baby.

Als hätte Flor Bressers alles geahnt, schrieb er schon zwei Jahre zuvor an einen Komplizen: „Ehrlich gesagt, will ich meine Strafe so schnell wie möglich bekommen, damit ich meine Zeit absitzen kann.“ Und wenn er eines Tages aus dem Gefängnis rauskomme, wolle er einen neuen Weg einschlagen. „Einfach das Leben genießen, viel reisen. (…) Ich brauche nicht mehr zu arbeiten, mein Freund.“ Mitte November soll der Prozess gegen ihn weitergehen.