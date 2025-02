Mindestens 33 Verletzte bei Busunfall in Saarbrücken

Bei dem Zusammenstoß zweier Busse in Saarbrücken sind nach aktuellen Zahlen der Polizei mindestens 33 Menschen verletzt worden. Neun Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe zurzeit bei niemandem.

28 Menschen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Verletzten seien auch zwölf Kindergartenkinder und beide Busfahrer. Nach einer ersten Bilanz seien 41 Menschen an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Verletzten sind laut Polizei zwischen drei und 80 Jahren alt. Am Morgen waren zwei Linienbusse in Saarbrücken frontal zusammengestoßen.