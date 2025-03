19-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto ist eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin bei Aulendorf (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Sie war bei der Fahrt auf einer Landstraße mit ihrem Motorrad in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die junge Frau nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin des Autos sei verletzt worden, sie sei ebenfalls in eine Klinik gebracht worden.

Die Fahrzeuge mussten demnach abgeschleppt werden, es sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt. Warum die 19-Jährige in den Gegenverkehr geraten war, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.