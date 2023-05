Kein Kammbäck: Der letzte Parlamentsfrisör in NRW macht zu

Im Düsseldorfer Landtag gibt es keine Frisierstube mehr. Das ist möglicherweise eine viel politischere Nachricht, als man denkt. Oder auch nicht.

Nicht, dass man selbst noch vertiefte Sachkenntnis in diesen Dingen hätte. Weil: Obenrum ist es doch eher kärglich. Die Bartschneidegerätschaft fährt schon lange auf dem ganzen Kugelhaupt ihre Einsätze. Und was andere Frisieren nennen, ist bei unsereins mit Notstandsverwaltung trefflich umschrieben. Um es kurz zu machen: Es gibt ein Leben ohne Friseur.

Was wichtig zu wissen ist und den nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten (m,w,d) inklusive der Landesregierung auf ihrem weiteren Lebensweg Mut machen mag. Denn: Die Frisierstube im Düsseldorfer Parlament hat die Folgen der Corona-Pandemie nicht überstanden.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (l) muss von nun an ohne Landtagsfriseur auskommen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Was ist mit dem Haupthaar von Hendrik Wüst, Friedrich Merz und Markus Söder?

Nun ist es mit Friseur- und Frisuren-Witzen wie mit solchen über Namen. Am besten unterlässt man sie. Und zwar gerade dann, wenn man unter Generalverdacht steht, dem Neid der Besitzlosen hier eine weitere Stimme zu geben. Andererseits hat jeder seinen inneren Friseursalon und nirgendwo wird ausgiebiger getratscht als beim Waschen, Schneiden, Legen. Da zudem inzwischen ohnehin fast alles Private politisch ist, könnte man also die Frage aufwerfen: Was bedeutet ein Leben ohne Landtagsfriseur für den so bundespolitisch ambitioniert geltenden wie adrett-gelockten NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU)?

Friedrich Merz ( CDU, Konkurrent 1) kennt das Tun der Bartschneidegerätschaft mutmaßlich selbst schon länger. Markus Söder (CSU, Konkurrent 2, wollen wir wetten?) sieht zuweilen so aus, als könnte ein Besuch beim Parlaments-Coiffeur zwar helfen, allerdings gibt es den in Bayern bereits seit Mitte der 90er nicht mehr.

Die Antwort auf die haarige Frage ist also letztlich so knapp wie eine Zwei-Millimeter-Nacken-Rasur: Gar nix.

