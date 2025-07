Auto selbst waschen: Was günstige Hochdruckreiniger taugen

Manch einer wäscht sein Auto am liebsten selbst. Sei es, um Kosten für die Waschanlage zu sparen, oder auch, um selbst sicherzustellen, dass am Ende alles blitzt und keine Kratzer im Lack sind.

Besonders komfortabel geht das mit Hochdruckreinigern. Nicht jeder will oder kann hohe Summen für so ein Gerät hinlegen - doch ist das überhaupt nötig oder tut es auch ein günstiges Modell? Die Zeitschrift «Auto, Motor und Sport» (16/2025) hat in einem Test gezielt nur solche Hochdruckreiniger getestet, die es für unter 100 Euro zu kaufen gibt.

Günstige Modelle haben ihre Grenzen

Erste Erkenntnis: Gewisse Einschränkungen muss man in diesem Preissegment hinnehmen. Die da wären:

Überzeugen die günstigen Hochdruckreiniger im Test?

Fazit: Viele günstige Hochdruckreiniger können sich durchaus sehen lassen. Wer sein Auto gern selbst wäscht und sich mühsames Schrubben von Hand ersparen will, bekommt schon für zweistellige Beträge ein gutes Gerät.

Achtung: Dreckfräser und Genehmigungen

Bei einigen Hochdruckreinigern gibt es einen Dreckfräser, einen rotierenden Punktstrahl, der besonders stark reinigt. Die Tester weisen aber darauf hin, diese Funktion beim Autowaschen besser nicht zu nutzen, da es dabei zu Lackschäden kommen könnte.

Wo darf ich mein Auto überhaupt selbst waschen?

Ein weiterer allgemeiner Hinweis: Bevor Sie munter drauflos waschen, sollten Sie sich erkundigen, ob und wo Sie das in Ihrer Kommune dürfen. Das ist lokal unterschiedlich geregelt. Am besten holt man sich eine Genehmigung der Gemeinde ein.