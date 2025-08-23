Icon Menü
Komischer Geruch: Menschen in Staufenberg sollen Trinkwasser abkochen

Komischer Geruch

Menschen in Staufenberg sollen Trinkwasser abkochen

Der zuständige Verband rät: Wegen eines veränderten Geruchs soll die Bevölkerung Wasser, dass zum Trinken oder zur Zubereitung von Speisen genutzt wird, abkochen.
Von dpa
    Wie lange die Empfehlung gilt, ist unklar. (Symbolbild)
    Wie lange die Empfehlung gilt, ist unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Aus Sicherheitsgründen sollen Menschen in Staufenberg (Landkreis Gießen) Trinkwasser vorerst vorsorglich abkochen. Grund dafür seien mehrere Anrufe aus der Bevölkerung, die auf einen komischen Geruch des Trinkwassers hingewiesen hätten, teilte der Zweckverband Lollar-Staufenberg (ZLS) am Samstagabend mit. Die Ursache und wie lange die Empfehlung gelten wird, blieb vorerst unklar.

    Laut dem ZLS wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Aufhebung der Abkochempfehlung werde dann erfolgen, wenn mehrere nicht mehr zu beanstandende Trinkwasseranalysen vorliegen.

