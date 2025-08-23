Menschen in Staufenberg sollen Trinkwasser abkochen

Aus Sicherheitsgründen sollen Menschen in Staufenberg (Landkreis Gießen) Trinkwasser vorerst vorsorglich abkochen. Grund dafür seien mehrere Anrufe aus der Bevölkerung, die auf einen komischen Geruch des Trinkwassers hingewiesen hätten, teilte der Zweckverband Lollar-Staufenberg (ZLS) am Samstagabend mit. Die Ursache und wie lange die Empfehlung gelten wird, blieb vorerst unklar.

Laut dem ZLS wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Aufhebung der Abkochempfehlung werde dann erfolgen, wenn mehrere nicht mehr zu beanstandende Trinkwasseranalysen vorliegen.