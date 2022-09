Astronaut Alexander Gerst sollte unser Mann im Mond werden

Deutschlands bekanntester Astronaut startet ein Trainingsprogramm für eine Mondmission. Das ist ein Fingerzeig. Doch erst müssen viele Probleme gelöst werden.

Fast schon etwas unscheinbar kommt am Dienstag die Nachricht daher, dass der deutsche Astronaut Alexander Gerst gemeinsam mit der Amerikanerin Stephanie Wilson ein mehrwöchiges Trainingsprogramm begonnen hat, das beide auf eine Reise zum Mond vorbereiten soll. Ist das schon eine personelle Vorentscheidung für eine solche Mission?

Manches spricht dafür: Die Nasa hatte immer wieder betont, dass sie als Nächstes in jedem Fall eine Frau auf den Mond schicken will. Und Alexander Gerst ist ein erfahrener Astronaut, der schon zweimal im All war, insgesamt 362 Tage, drei Monate davon sogar als Kommandant der ISS.

Der wissenschaftliche Gewinn durch die Raumfahrt ist immens

Es wäre also nicht verwunderlich, wenn der 46-Jährige in die engere Auswahl käme. Auch wenn die Bedeutung der Raumfahrt sich nicht jedem auf den ersten Blick erschließt, ist der wissenschaftliche Gewinn etwa in den Bereichen Medizin, Ingenieurskunst und Grundlagenforschung im All immens. Es ist darum folgerichtig, wenn Deutschland versucht, im Kosmos den Anschluss zu halten.

Doch bis wieder Menschen auf dem Mond herumlaufen, müssen die Amerikaner offenkundig noch zahlreiche technische Probleme lösen. Somit wird es eine bemannte Landung – ob mit oder ohne Gerst – wohl eher nach 2025 geben.

