Hass auf Dubai-Schokolade: Warum so verbittert?

Das Leben in Deutschland kann schon manchmal etwas trist sein. Graue Novembertage, immerwährende Meldungen, dass es der Wirtschaft schlecht geht und dann zerschießt sich auch noch die eigene Regierung wegen interner Streitigkeiten. Vollkommen verständlich, dass sich die Menschen hierzulande gerade gerne ablenken. Und wenn sie dafür mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Schokolade brauchen, dann sei es so. Sich über Dubai-Schokolade aufzuregen ist ungefähr so reaktionär, wie sich über das Gendern zu echauffieren.

Und selbst wenn sich viele Menschen mehrere Stunden in eine Schlange stellen, um eine Tafel Schokolade zu kaufen und dann auch noch 15 Euro dafür ausgeben – da kann man drüberstehen. Was soll es bringen, den Leuten ihre Dubai-Neugier zu verbieten oder sie dafür zu verurteilen? Da gibt es wirklich weitaus schlimmere Konsumentscheidungen, bei denen sich der moralische Zeigefinger erheben könnte. Aber für ein Stück Schokolade ist doch die Muskelkraft zu schade.

Dubai-Schokolade: Die Aufregung nicht wert

Zumal ist es ja so, dass gerade zu Beginn des Hypes vor allem kleine Konditorbetriebe profitiert haben. Jüngere Kunden kaufen plötzlich wieder da ein, wo sonst nur Oma und Opa am Sonntag ihren Kuchen kaufen. Das Internet trägt zur Generationsverständigung bei – sozusagen. Dass nun auch Marktriesen wie Lindt die Nachfrage bedienen wollen, ist mehr als verständlich. Wo ein Geschäft möglich ist, ist ein an Gewinn orientierter Großkonzern nicht fern. Aber ganz ehrlich, niemand stört sich an überteuerten Schoko-Weihnachtsmännern oder fragwürdigen Pralinen-Kreationen, die ähnlich viel kosten.

Wie eine bekannte deutsche Band einst sang: „Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun.“

