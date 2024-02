Job für Fitte: Wer will auf einem Leuchtturm arbeiten?

Die Gemeinde Wangerooge hat eine Stelle für den Alten Leuchtturm ausgeschrieben. Was man unter anderem bewältigen können muss: 161 Stufen.

Der wohl berühmteste Leuchtturm der Nordseeküste steht im ostfriesischen Pilsum. Das gelb-rote Bauwerk wurde durch Filme des Komikers Otto Waalkes bekannt und zieht viele Touristen an. Die Nordseeinsel Wangerooge verfügt über einen ähnlichen Publikumsmagneten, den 1855 erbauten Alten Leuchtturm. Er prägt zusammen mit dem großen Westturm die Inselsilhouette und zeigt seekranken Bootsreisenden schon von Weitem an, dass sie bald das rettende Ufer erreicht haben. Jedenfalls bei Tageslicht, denn als Signalgeber fungiert der Alte Leuchtturm schon lange nicht mehr. Seine Bogenlampe, die einst Schiffen und nebenbei auch nächtlichen Zechern den Weg wies, ist längst erloschen. Seit mehr als 50 Jahren wird der Alte Leuchtturm als Aussichtsplattform und Heimatmuseum genutzt.

Wichtige Voraussetzung: "Keine Klaustrophobie"

Die Gemeinde Wangerooge sucht dafür ab sofort einen Leuchtturmwärter, ganz zeitgemäß „m/w/d“, also männlich, weiblich, divers. Der Posten verlangt eine fundierte Ausbildung sowie „sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch“ – ein Hinweis, der in einer vom Plattdeutschen geprägten Region durchaus Sinn macht. Unbedingt erforderlich sind außerdem körperliche Fitness, denn der Leuchtturm hat 161 Stufen, und Schwindelfreiheit. Wichtig außerdem: „Keine Klaustrophobie.“

Zu den Aufgaben gehören unter anderem der Verkauf von Tickets und die tägliche Reinigung des Eingangsbereichs. Typische Leuchtturmwärter-Tätigkeiten sind nicht gefragt, was eigentlich ein bisschen schade ist, und vielleicht entschließt sich der Inselrat ja doch irgendwann zur Reaktivierung. Denn Orientierung und ein warmes Licht in der Dunkelheit gehören in diesen Zeiten ja nicht zu den schlechtesten Dingen.

Lesen Sie dazu auch