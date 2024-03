Warum Ostern besser als Weihnachten ist

Kinder freuen sich wochenlang auf Weihnachten, Weihnachtsmärkte, Adventskalender und Filme stimmen auf das Fest ein. Um Ostern ist der Trubel kleiner. Zu Unrecht – aber auch zum Glück.

Hach, Weihnachten: Das Fest der Liebe, die strahlenden Kinderaugen, Friede auf Erden. "The Most Wonderful Time Of The Year" eben, die schönste Zeit des Jahres, wie Andy Williams einst sang. Dass Ostern eigentlich das höchste Fest des Christentums ist? Nicht so wichtig. Weihnachten versetzt die ganze Welt – zumindest die christliche – in Ausnahmezustand. Das ist ja ganz nett. Bei Licht betrachtet aber noch ein Grund mehr, Ostern viel besser zu finden.

Denn eigentlich ist das eh klar: Selbst heuer, wenn Ostern Ende März und damit besonders früh ist, hat es schönstes Frühlingswetter für uns mitgebracht, bis zu 20 Grad Celsius ist es warm, der ein oder andere Regentropfen wird zu verschmerzen sein. Die Natur fängt zu blühen an, nach der Zeitumstellung am Ostersonntag werden die Abende länger, mancher denkt vielleicht sogar schon an Sommer.

Ostern bietet auch Erholung und Feststimmung

Aber Schnee und erleuchtete Häuser an Weihnachten sind doch auch schön, wird mancher jetzt vielleicht einwenden. In der Theorie stimmt das auch. In der Praxis sind weiße Weihnachten etwa so häufig wie eine totale Sonnenfinsternis. Dafür liegen an Heiligabend bei vielen die Nerven blank, nach wochenlangem Geschenke-Shoppingmarathon und Weihnachtslieder-Dauerschleifen macht sich der Adventsstress bemerkbar, kein Wunder, dass es in vielen Familien an Weihnachten kracht. Aber stopp, eigentlich soll dieser Text gar nicht Weihnachten zerlegen. Er soll Ostern preisen.

Denn natürlich ist es Seelenbalsam, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen. Und ist es nicht schön, einfach ein paar Eier zu kaufen, wahlweise auch aus Schokolade, sie in ein Nest zu packen und schon das perfekte Geschenk zu haben? Musikalisch hört man das, was man eh am liebsten mag, ganz ohne saisonale Zwänge. Im Fernsehen laufen Filmklassiker, aber keine Blödeleien und Schmonzetten, sondern wahre Epen wie "Ben Hur". Sportfans schauen die Bundesliga, DEL-Play-offs oder eines des großen Radrennen. Zeit dafür ist reichlich. Denn das Osterwochenende bietet vier freie Tage am Stück, jedes Jahr, zuverlässig – sofern man keinen Feiertagsdienst hat. An der Stelle übrigens schöne Grüße aus der Redaktion.

Und da merkt man es dann: Ostern lieben Lernen ist ein Stück Erwachsenwerden. Während einen im Advent eine ganze Vorfreuden-Maschinerie auf Weihnachten einstimmt und Kinder monatelang nur an ihre Geschenke denken können, ist Ostern einfach da. Ohne große Erwartungen, ohne Versprechen, die gebrochen werden können, mit echter Gelegenheit zum Durchschnaufen. Ein bisschen so wie Auferstehen eben.

Lesen Sie dazu auch