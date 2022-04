Kommissar Dupin - Bretonische Idylle in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 14.4.22 den Krimi "Kommissar Dupin - Bretonische Idylle". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannung pur im Ersten: Die ARD bringt im April "Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" ins deutsche TV. Wann der TV-Termin ist, auf welche Darstellerinnen und Darsteller Sie sich freuen können, welche Handlung Sie erwartet und ob die Episode auch als Stream in der Mediathek stehen wird, lesen Sie in diesem Text.

TV-Termin: "Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" kommt am Donnerstag, 14. April 2022, in der ARD zur Ausstrahlung. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an und steht als Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Kommissar Dupin - Bretonische Idylle"

Schrecklicher Fund in wunderschöner Landschaft: Der Leichnam des Großgrundbesitzers Patric Provost wird an die Küste der Insel Belle-Ile gespült. Die Ermittler sind sich schnell sicher, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Der Körper des Toten weist Würgespuren auf. Die Suche nach dem Mörder gestaltet sich kompliziert, hätten doch gleich mehrere Menschen ein Motiv gehabt.

Video: ProSieben

Provost galt zu Lebzeiten als etwas kauziger, gnadenloser Mensch. Über Jahre hinweg hatte er sich auf der Insel Feinde gemacht. Seine Ex-Frau Agnes hatte sich ein neues Leben an der Seite von Fischer Albert aufgebaut - sehr zum Missfallen von Patric, der an ein Comeback der Liebe glaubte. Trotzdem hatte er eine heimliche Liebesbeziehung mit Nachbarin Margot gestartet.

Die Aufgabe von Dupin ist es, Klarheit in das Dickicht aus Lügen, Neid, Misstrauen und Hass zu bringen. Gelingt es ihm, die Hintergründe der Tat aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" im Cast

Georges Dupin - Pasquale Aleardi

- Kadeg - Jan Georg Schütte

Claire - Christina Hecke

Agnes Griffon - Anna Grisebach

- Albert Zinc - Aurel Manthei

- Margot Fidelin - Elzemarieke de Vos

Byn Fidelin - Martin Lindow

Monette Megret - Katja Danowski

Gendarmin Nevou - Gisa Flake

Lilli - Tatjana Clasing

Gendarm Yannick - Sebastian Kolb

"Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" klingt spannend, der Donnerstag ist aber schlecht? Sie finden die Folge auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)