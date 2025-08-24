„Kommissar Rex“ 2025: Start und Sendetermine – alle Infos zum Reboot der Sendung

Seit der Erstausstrahlung am 10. November 1994 ermittelt der wohl bekannteste Schäferhund. Bis 2004 entstanden zahlreiche Staffeln der Krimiserie „Kommissar Rex“. Im Mittelpunkt steht ein ganz besonderer Ermittler auf vier Pfoten. Rex, ein Deutscher Schäferhund, der als ausgebildeter Polizeihund beim Wiener Kriminaldezernat im Einsatz ist. Die ersten Staffeln spielten noch in Wien und wurden dann ins italienische Rom verlagert. Die Serie wurde in viele Sprachen übersetzt und in fast 100 Ländern ausgestrahlt. Dabei war sie besonders beliebt in Italien, Deutschland, Frankreich und Australien. Bis heute gilt „Kommissar Rex“ als Kultserie und hat in der internationalen Fernsehlandschaft einen festen Platz.

Fans dürfen sich über einen Reboot der Serie freuen. Wann startet die neue Staffel von „Kommissar Rex“? Wann sind die Sendetermine? Antworten auf diese Fragen und alles, das sonst noch bekannt ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

„Kommissar Rex“ 2025: Start und Sendetermine der neuen Folgen

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Kommissar Rex“ haben im Frühjahr 2025 begonnen. Geplant sind insgesamt sechs neue Folgen – jeweils in Spielfilmlänge. Wann genau die Ausstrahlung erfolgt, steht derzeit noch nicht fest. Sobald weitere Informationen veröffentlicht werden, halten wir Sie selbstverständlich hier auf dem Laufenden.

„Kommissar Rex“ 2025: Übertragung im TV und Stream

„Kommissar Rex“ entsteht als gemeinsame Produktion von Sat.1 und dem ORF. Während derzeit auf ORF2 Wiederholungen der neunten Staffel laufen, steht der genaue Sendetermin der neuen Folgen noch nicht fest. Auch der Sender, der die Ausstrahlung übernimmt, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Wer bis dahin in Erinnerungen schwelgen möchte: Die älteren Staffeln sind aktuell kostenlos auf Joyn abrufbar.

Worum wird es in den neuen Folgen „Kommissar Rex“ 2025 gehen?

Der Deutsche Schäferhund Rex ermittelt an der Seite seiner menschlichen Partner. Rex unterstützt die Polizei mit seiner Spürnase, Schnelligkeit und Intelligenz bei der Lösung unterschiedlichster Kriminalfälle. Diese reichen von Entführungen bis hin zu Mordfällen. Neben der eigentlichen Ermittlungsarbeit spielen auch persönliche Geschichten, Teamdynamik und der besondere Bezug zwischen Mensch und Tier eine zentrale Rolle.

Die neuen Fälle führen das Ermittlerteam tief in ein Geflecht aus Intrigen, Nachbarschaftskonflikten und dunklen Geheimnissen mit historischen Wurzeln. Unter anderem müssen sie einen gescheiterten Bombenanschlag aufklären und stoßen dabei auf eine mysteriöse Leiche in einem Fiaker.

Doch auch abseits des beruflichen Alltags bleibt es turbulent: Vor Max Steiners Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna, die nach Jahren in Südamerika zurückkehrt und dabei emotionale Herausforderungen mitbringt. Diese fordern Max nicht nur persönlich heraus, sondern auch das gesamte Team wird enger zusammengeschweißt.

„Kommissar Rex“ 2025: Diese Schauspieler sind dabei

Doris Golpashin kehrt an ein ganz besonderes Set zurück – jenes, an dem sie einst ihrer Schauspielkarriere begann. In einem Interview zeigte sie sich begeistert über ihre neue Rolle bei „Kommissar Rex“: „Als Österreicherin ist es mir natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit, fester Teil des neuen Teams zu sein. Darüber hinaus war mein allererster Drehtag meiner Schauspiellaufbahn ebenfalls bei ‚Kommissar Rex‘. Dreharbeiten in Wien – es fühlt sich für mich also in vielerlei Hinsicht wie nach Hause kommen an. Ich freu mich auf die Zeit!“

Welche Schauspieler noch in den Hauptrollen zu sehen sind, zeigt diese Übersicht:

Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner

Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger

Doris Gopashin als Major Evelyn Leitner

Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler

Sophie Borchardt als Max Tochter Anna