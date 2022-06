Pädophilie bei "Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam": TV-Termin, Schauspieler und Handlung

"Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam" im Ersten: Wann ist der TV-Termin? Worum dreht sich die Handlung? Alle Infos finden Sie hier - auch zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung.

In dieser Folge der Krimreihe "Kommissar Van der Valk" geht es um Missbrauchsfälle an Minderjährigen. Hier liefern wir Ihnen alle wichtigen Infos zu "Abrechnung in Amsterdam".

"Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam": Der TV-Termin

"Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam" läuft heute am Sonntag, 12. Juni 2022, im Programm Das Erste der ARD. Sendebeginn ist 21.45 Uhr, der Film hat eine Länge von knapp 90 Minuten. Eine lineare Wiederholung gibt es gleich nach Mitternacht - um 1.40 Uhr am Montagmorgen.

Diese Folge 3 von Staffel 2 der britisch-niederländisch-deutschen Krimireihe ist vorab bereits seit 3.6.22 in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie wird dort bis zum 12.12.2022 digital abrufbar sein.

Video: ProSieben

Darsteller: Diese Schauspieler sind im Cast von "Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam"

Rolle Darsteller Piet Van der Valk Marc Warren Lucienne Hassell Maimie McCoy Brad de Vries Luke Allen-Gale Job Cloovers Elliot Barnes-Worrell Hendrik Davie Darrell D'Silva Julia Dahlman Emma Fielding Stefan Bodecker Adrian Schiller Elisha Cloovers Shereen Cutkelvin Anouk Prinsens Jeany Spark Arjan Hersi Thomas Acda Fleur Mas Hadewych van Gent Ivo de Witt Kay Greidanus Hester Gill Sallie Harmsen Lena Linderman Loes Haverkort Obdachloser Frank Peter van Heeringen Quinten Arkes Daniel Kolf Cliff Palache Mike Libanon Carol Broeker Lidewij Mahler Christiaan Timmerman Michiel Nooter Jan Ludlow Mark Rietman Femke de Haan Eva Marie de Waal

Zum Stab gehören diese Akteure:

Musik: Matthijs Kieboom Kamera : Tjitte Jan Nieuwkoop Buch: Chris Murray , Maria Ward Regie: Joram Lürsen

"Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam": Worum dreht sich die Handlung?

Die junge Cellistin Fleur Mas wird nach einem Auftritt im weltberühmten Amsterdamer Musik-Tempel Concertgebouw Opfer eines Säureanschlags, den sie nicht überlebt. Offenbar kannte der gefeierte Star ein für bestimmte Leute kompromittierendes Geheimnis. Das jedenfalls erfährt Kommissar Van der Valk von dem Investigativ-Journalisten Arjan Hersi, mit dem er befreundet ist. Hersi hatte sich kurz vor dem Anschlag mit der Musikerin getroffen. Offenbar ist der Medienprofi sicher, dass er über skandalträchtiges Material verfügt. Dem Kripomann will er es aber auf keinen Fall anvertrauen: Quellenschutz geht vor.

Van der Valks Kollege Job Cloovers steigt ebenfalls in den Fall ein und bekommt heraus, dass eine Verbindung der Ermordeten zu dem verschwundenen Clubbesitzer Stefan Bodecker existiert. Bodecker hat offenbar mit Missbrauchsfällen an Minderjährigen zu tun. Kommissar Van der Valk und seine Partnerin Lucienne Hassell tun Insider auf, die das pädophile Netzwerk gern hochgehen lassen würden. Es dreht sich dabei um Personen in exponierten Positionen, die sich bevorzugt mit sehr jungen Frauen vergnügen.

Eine der Zeuginnnen allerdings glaubt, dass nicht einmal die Amsterdamer Polizei sie schützen könne - sie bangt um ihr Leben. Ein weiterer Mord passiert und zeigt die brandgefährliche Entschlossenheit der Kriminellen. Das Team von Van der Valk muss sich zunächst damit abfinden, dass die Verbrecher der Kripo immer eine Nasenlänge voraus zu sein scheinen...

Übertragung von "Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam" im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Die Übertragung im Ersten der ARD läuft ganz konventionell am 12.6.22 ab 21.45 Uhr. Dort gibt es auch die lineare Wiederholung - nach Mitternacht, also bereits am 13.6.22, um 1.40 Uhr.

Krimi-Fans, die zeitlich unabhängig sein möchten oder müssen, sind in ARD-Mediathek bestens aufgehoben. Dort ist "Kommissar Van der Valk - Abrechnung in Amsterdam" schon seit 3.6.22 vorab verfügbar, und dort kann man sich auch die digitale Wiederholung gönnen - bis zum 12.12.22.