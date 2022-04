"Kommissarin Lucas - Goldrausch" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute den Krimi "Kommissarin Lucas - Goldrausch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Ihnen steht der Sinn nach hochspannenden Minuten Ende des Monats? Dann sollten Sie sich "Kommissarin Lucas - Goldrausch" im ZDF anschauen. Alle Infos zur Episode finden Sie in diesem Text: Zum Beispiel, wann genau der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, welche Handlung Sie erwartet und ob es die Möglichkeit gibt, die Folge vorab oder im Nachhinein in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Kommissarin Lucas - Goldrausch" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Kommissarin Lucas - Goldrausch" ist am Samstag, 30. April 2022, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Der Samstagabend ist ungünstig für Sie? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Kommissarin Lucas - Goldrausch"

Bevor Kommissarin Lucas überhaupt in die Ermittlungen rund um den Tod von Kathrin Löhns einsteigen muss, gibt es bereits ein Geständnis: Wolfgang Löhns, der Vater der Erschossenen, gibt an, die Tochter für einen Einbrecher gehalten zu haben. Er habe sie daraufhin erschossen. Schnell findet Lucas heraus, dass diese Version erfunden ist. Doch wieso beschuldigt sich Löhns selbst des Mordes an seiner Tochter?

Jegliche Schuld von sich weisen derweil Johannes und Markus, die Brüder von Kathrin. Mehr noch: Beide geben zu Protokoll, den jeweils anderen für den Täter zu halten. Johannes vermutet, dass das viele Gold, das Wolfgang Löhns angelegt hat, zu den familiären Streitereien geführt hat.

Ellen Lucas wird schnell bewusst, in welch vergifteter Atmosphäre sie hier ermittelt. Schafft sie es, Ordnung in das Chaos zu bringen und die wahren Hintergründe aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Kommissarin Lucas - Goldrausch" im Cast

Ellen Lucas - Ulrike Kriener

- Betty Sedlacek - Claudia Kottal

- Claudia Kottal Werner Fitz - Sebastian Schwarz

Wolfgang Löhns - Burghart Klaußner

- Johannes Löhns - Maximilian Brückner

- Markus Löhns - Johannes Klaußner

- Vanessa Löhns - Amelie Kiefer

- Paul Meinig - Felix Everding

- Kathrin Löhns - Mareike Beykirch

- Frank Blaske - Heinz-Josef Braun

Walter Jens - Gilbert von Sohlern

- Ivonne Falkner - Nancy Mensah-Offei

- Nancy Mensah-Offei Otto Pressler - Moritz Fischer

"Kommissarin Lucas - Goldrausch" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Kommissarin Lucas - Goldrausch" nicht verpassen, am Samstag sind Sie aber schon verabredet? Kein Problem: Das ZDF stellt den Krimi auch als Stream in die Mediathek.

(AZ)