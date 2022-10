Kehrt die Maskenpflicht zurück? Das ist der Stand

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Deutschland steigen und steigen. Vor allem Krankenhäusern bereitet das Sorgen. Wird jetzt die Maskenpflicht verschärft?

Expertinnen und Experten haben es bereits seit längerem vorhergesagt und sie sollten recht behalten: Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Deutschland steigen immer weiter an. Aktuell liegt die bundesweite Inzidenz bei 793,8. Besonders groß ist derzeit die Sorge an den Krankenhäusern. Trotzdem sind die Corona-Regeln vergleichsweise locker. Angesichts dessen werden die Rufe nach einer Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen lauter.

Über eine erweiterte Maskenpflicht können die Bundesländer selbst entscheiden. Die bundesweiten Corona-Regeln schreiben lediglich eine Maskenpflicht im Fernverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor.

Maskenpflicht in Deutschland: Lauterbach appelliert an Bundesländer

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) plädiert für eine Maskenpflicht in Innenräumen. Was jetzt noch passieren müsse, sei, dass die Länder diese Möglichkeit im Infektionsschutzgesetz nutzten, sagte der Politiker am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". "Wenn die Länder sich jetzt einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt ist, wäre das natürlich toll." Lauterbach gab zu bedenken: "Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren."

Kommt Maskenpflicht in ÖPNV und Innenräumen zurück?

Auch die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, drängt die Bundesländer zum Handeln. "Überall dort, wo die Inzidenzen jetzt durch die Decke gehen, müssen die Länder mit einer FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen reagieren", sagte Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Länder müssten "auf der Basis eines verlässlichen Echtzeit-Monitorings entscheiden, wie das Infektionsgeschehen besser eingedämmt werden kann, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten".

Mit dieser Meinung ist sie nicht allein. Auch der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb hält demnächst stärkere Schutzmaßnahmen für notwendig. "Die Empfehlung oder die Pflicht zum Tragen von Masken werden wir in wenigen Wochen wieder brauchen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zudem forderte er auch Abstandsregeln bei großen Veranstaltungen, in Theatern und Kinos.

Nicht ganz überzeugt von einer verschärften Maskenpflicht ist der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Er warnte davor, "zu glauben, dass eine Maskenpflicht jetzt ein Allheilmittel ist, dass wir dadurch wieder eine bessere Bekämpfung der Infektionszahlen haben". Das sei wahrscheinlich nicht der Fall, sagte er in der Sendung "RTL Direkt" am Mittwochabend.

Berlin will Maskenpflicht verschärfen

In den ersten Bundesländern wird angesichts der steigenden Inzidenzen über verschärfte Corona-Regeln nachgedacht. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Berlin demnächst die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden wieder einführen will. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) will dem Berliner Senat diesen Vorschlag in der kommenden Woche unterbreiten. Die Maskenpflicht könnte in Einzelhandel, Museen und öffentlichen Gebäuden wie Hochschulen gelten, sagte Gote am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Medizinische Masken sollen dabei ausreichen. Aktuell sehen die Corona-Regeln in Berlin lediglich eine Maskenpflicht im Fernverkehr, im ÖPNV, in Arztpraxen, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen vor. Berlin hat derzeit mit 466,4 (Stand: Donnerstag, 13. Oktober) eine vergleichsweise geringe Inzidenz.

Das sieht im Saarland anders aus. Mit einer Inzidenz von 1573,3 ist das Bundesland Deutschlands negativer Spitzenreiter. Bislang gibt es allerdings keine Anzeichen für eine Verschärfung der Corona-Regeln im Saarland. Die Regierung setzte zunächst auf einen Appell. Im Saarland gibt es zusätzlich zu der bundesweit vorgeschriebenen Maskenpflicht in Arztpraxen, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen auch eine Maskenpflicht im ÖPNV und eine Testpflicht auf der Arbeit. (mit dpa)