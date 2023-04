Bekommt "The Orville" eine Staffel 4? Hier erfahren Sie, was zur Verlängerung der Serie aktuell bekannt ist.

Gerade erst ist die neue Staffel von "The Orville" komplett auf Deutsch erschienen. Doch schon seit der Veröffentlichung der aktuellen Folgen in den USA einige Zeit zuvor wird über eine mögliche 4. Stafffel spekuliert.

Nach einigen Verzögerungen bei der Veröffentlichung von "The Orville", Staffel 3, ist es höchst strittig, ob es noch eine weitere Fortsetzung geben wird. Denn anstatt wie angekündigt im Jahr 2019, erschien die neueste Staffel der Serie erst im Sommer 2022 in den USA. Es meldete sich jedoch recht bald der Schöpfer der Serie, Seth MacFarlane, zu Wort und machte den Fans Hoffnung.

Wir informieren Sie hier über die bisher bekannten Infos rund um eine mögliche 4. Staffel von "The Orville".

"The Orville", Staffel 4: Das ist bisher bekannt

In letzter Zeit wurden Zweifel daran laut, dass es noch einmal eine Fortsetzung der Sci-Fi-Comedy geben könnte. Gründe dafür gab es einige. Zum einen gab es erhebliche Verzögerungen bei der Veröffentlichung der letzten Staffel. Diese waren so weitreichend, dass die Serie nicht einmal mehr wie bisher beim US-Fernsehsender Fox, sondern zunächst bei Hulu und später dann bei Disney+ erschien. Eine weitere Folge der Verzögerungen ist, dass viele der Verträge mit den Schauspielern in dieser Zeit ausgelaufen sind.

Zum Anderen hat Seth MacFarlane einen äußerst vollen Terminkalender. Dennoch meldete er sich recht bald nach der Veröffentlichung von Staffel 3 zu Wort und meinte, dass es zumindest eine 50/50 Chance auf "The Orville", Staffel 4 gibt. Das Fernseh-Magazin TV-Line berichtete, dass MacFarlane in der Neuverhandlung der Schauspieler-Verträge kein Problem sieht. Außerdem sei der Neuanfang bei Disney+ eine Möglichkeit, die Serie noch einmal zu verlängern. Auch auf Twitter drückte MacFarlane seine Hoffnung auf eine Staffel 4 von "The Orville" aus.

Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, doch es scheint immer noch nichts festzustehen. Viel dürfte vom Erfolg der Serie auf Disney+ abhängen. Allerdings hat die Serie mittlerweile eine so große internationale Fangemeinde, dass sie selbst im deutschen Free-TV auf ProSieben ausgestrahlt wird. Von einem Mangel an Erfolg kann also eigentlich keine Rede sein. Doch es sind wohl noch mehr Faktoren bislang zu ungewiss. In einem erneuten Twitter-Post sprach Seth MacFarlane davon, dass sich die Industrie gerade in einer Zeit des Wandels befindet. Dennoch änderte er nichts an seiner bisherigen Meinung und zeigte sich vorsichtig optimistisch.

Die Fans werden also weiterhin im Ungewissen gelassen. In jedem Fall wird eine mögliche vierte Staffel von "The Orville" wohl nicht so bald zu sehen sein.

"The Orville", Staffel 4: Das sind die Schauspieler, um die es in der Vertragsverlängerung geht

Nachdem die Serie den Start ihrer letzten Staffel um drei Jahre verschieben musste, ist davon auszugehen, dass die meisten der an der Serie beteiligten Schauspieler von den ausgelaufenen Verträgen betroffen sind. Für eine Fortsetzung der Serie wäre allerdings eine Vertragsverlängerung zumindest für die wichtigsten Rollen eine zwingende Voraussetzung.

Wir haben Ihnen hier eine Liste mit den wichtigsten Schauspielern und den Rollen, die sie verkörpern, zusammengestellt:

Schauspieler Rolle SethMacFarlane Captain Ed Mercer Peter Macon Lt. Cmdr. Bortus J. Lee Lt. Cmdr. John LaMarr Scott Grimes Lt. Gordon Malloy Adrianne Palicki Commander Kelly Grayson Jessica Szohr Lt. Talla Keyali Penny Johnson Jerald Doktor Claire Finn

"The Orville", Staffel 4: Das ist die Handlung der Sci-Fi-Serie

Die Serie spielt in etwa 400 Jahre in der Zukunft und erzählt die Geschichte des Raumschiffs "The Orville". Die Erde hat sich mittlerweile mit vielen weiteren Planeten zu einem Verbund zusammengeschlossen, sodass die Besatzung des Schiffs bei Weiterem nicht nur aus Menschen besteht.

In Staffel 3 haben sich die Bündnisse etwas verschoben: Das Roboter-Volk der Kaylon wurde von der größten Bedrohung zu einem Verbündeten. Gleichzeitig ist mit einer Allianz aus Moclan und Krill aber eine neue Bedrohung aufgetaucht, die in einer Staffel 4 eine zentrale Rolle spielen könnte.

Komplizierter wird das dadurch, dass Orville-Captain Ed Mercer eine Tochter mit der Anführerin der Krill hat. Ein Markenzeichen der Serie ist es, dass sie nicht nur eine große Geschichte über die Politik im Weltall erzählt, sonder auch viele persönliche Geschichten über die Charaktere.