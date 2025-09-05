Hessens Kanäle und Kläranlagen vor teurer Erneuerung

Marode Wasserkanäle, sanierungsbedürftige Kläranlagen: Die kommunale Wasser- und Abwasserwirtschaft in Hessen steht nach Ansicht von Experten vor einem kostspieligen Wendepunkt. Viele Anlagen sind Jahrzehnte alt, der Investitionsbedarf wächst. Anhand von Studienergebnissen will der Verband kommunaler Unternehmen bei einem Pressetermin heute (10.00 Uhr) in Wiesbaden vorrechnen, welche Kosten auf Hessens Städte und Gemeinden zukommen könnten. Neben dem Sanierungsstau kämen nötige Anpassungen mit Blick auf den Klimawandel, die Bevölkerungsentwicklung und neue gesetzliche Vorgaben hinzu, erklärte der Verband vorab.

Kläranlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hessen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sanierungsbedarf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis