Hessens CDU feiert Jubiläum und startet in den Wahlkampf

Die CDU in Hessen feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Wie auch andere Parteien nimmt sie bereits die Kommunalwahlen am 15. März 2026 im Land in den Blick.

«Wir sind einer der ältesten CDU-Landesverbände», sagt Hessens 31-jähriger CDU-Generalsekretär Leopold Born der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Im November sei eine zentrale Jubiläumsfeier der CDU um Ministerpräsident und Landesparteichef Boris Rhein geplant: «Wann genau und wo will die Partei zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.»

Auch Volker Bouffier und Roland Koch werden erwartet

«Besonders ist, dass wir das Jubiläum auch dezentral feiern, mit vielen kleinen Veranstaltungen überall in Hessen. Wir wollen zeigen, wie sehr unsere Arbeit in den Kommunen die Geschichte der CDU geprägt hat», erklärt Generalsekretär Born, der seit März 2025 im Amt ist und bis Mitte Juni 2025 noch an der Spitze der Jungen Union im Land gestanden hatte. In die Jubiläumsfeiern werden nach seinen Worten auch früher aktive CDU-Größen eingebunden, wie etwa die Ex-Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Roland Koch.

Am 13. September plant die hessische CDU in Darmstadt einen Landesparteitag und einen Kommunalkongress als Startschuss für ihren Kommunalwahlkampf. Am Vorabend ist in Darmstadt ein «Hessenabend» zum Netzwerken vorgesehen.

SPD-Start in den Kommunalwahlkampf

Der Regierungspartner der CDU im Bundesland, die SPD, plant den Auftakt zum Kommunalwahlkampf am 25. Oktober in Stadtallendorf bei Marburg mit einem Parteitag und einem anschließenden öffentlichen Demokratiefest. Zuvor werde schon ein kleiner SPD-Infobus bei Veranstaltungen auch auf die kommunalen Abstimmungen aufmerksam machen, sagt ein SPD-Sprecher.

CDU-Generalsekretär Born betont: «Viele konkrete Projekte im Kommunalwahlkampf werden bei uns dezentral in den Gemeinden entschieden. Da reden wir ihnen von Wiesbaden aus nicht rein.» Zahlreiche Themen spielten allerdings in vielen Städten und Dörfern eine Rolle, etwa der Zustand von Kitas, Schulen und Straßen sowie Sicherheit und illegale Migration, erklärt Born.

Tausende kommunale Mandate werden 2026 im Land vergeben

Die Sozialdemokraten sehe er im Kommunalwahlkampf nicht als größte Herausforderung für seine Partei, sondern die Rechtspopulisten: «Die CDU ist vielerorts das letzte große Bollwerk gegen die AfD. Dieser Verantwortung kommen wir nach.»

Gewählt werden bei den Kommunalwahlen am 15. März 2026 die Vertretungen in 21 Kreistagen und mehr als 420 Städten und Gemeinden in Hessen. Tausende Mandate werden vergeben.

FDP klagt vor Hessens höchstem Gericht

Bei den bislang letzten Kommunalwahlen 2021 ist die CDU auf 3.661 Sitze in den Gemeindevertretungen und 467 in den Kreisparlamenten gekommen, die SPD auf 3.506 in den Gemeindevertretungen und 394 in den Kreisparlamenten.

Weil die hessische FDP-Landtagsopposition nun nach einer Reform des Kommunalwahlrechts durch das neue Auszählverfahren kleinere Parteien benachteiligt sieht, hat sie kürzlich Klage beim Staatsgerichtshof in Wiesbaden eingereicht. Wann Hessens höchstes Gericht hierüber entscheidet, ist noch unklar.