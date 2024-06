Kommunalwahlen in BW 2024: Wann kommt das Ergebnis?

Am Sonntag finden die Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg statt. Wir sagen, zu welcher Uhrzeit die erste Prognose und Hochrechnung da ist, und wann mit dem Ergebnis zu rechnen ist.

Am 9. Juni finden im Schatten der Europa-Wahl in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen 2024 statt. Sie sind in ihrer Bedeutung für das Bundesland nicht zu unterschätzen. "Diese Wahlen stellen die politischen Weichen für die kommenden fünf Jahre in den baden-württembergischen Kommunen und haben deshalb einen hohen Stellenwert für die Demokratie in unserem Land", sagte etwa der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl ( CDU) jüngst in Stuttgart.

Doch wann ist das Ergebnis für die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg da? Wann ist die erste Prognose, wann die erste Hochrechnung zu erwarten? Alle Antworten zu den Fragen lesen Sie im Text.

Baden-Württemberg wählt 2024 seine Kommunen: Wann sind die Wahllokale geöffnet?

Die Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg finden zeitgleich mit der Europa-Wahl am 9. Juni 2024 statt. Gewählt werden kann im selben Wahlokal - die Öffnungszeiten der Wahllokale von 8 bis 18 Uhr sind demnach identisch.

Übrigens: Beim Blick auf die Wahlzettel am kommenden Sonntag kann man schnell mal den Überblick verlieren. Denn neben den Kommunalwahlen, bei denen unter anderem Stimmen für den Kreistag und Gemeinderat abgegeben werden, stehen auch noch die deutschen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl zur Auswahl.

Kommunalwahlen in BW 2024: Wann gibt es die erste Prognose und Hochrechnung?

Anders als zudem bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo mit der ersten Hochrechnung bereits am Wahlabend zu rechnen ist, können Wahlberechtigte der Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 2024 so schnell mit noch keinem vorläufigen Ergebnis rechnen. Der Grund: In vielen Städten und Gemeinden wird mit der Auszählung der Stimmen zu den Kommunalwahlen erst am Montag nach der Wahl begonnen, wie auf einem Infoportal des Bundeslandes zu lesen ist. Von ersten Prognosen auf Basis von Umfrageergebnissen nach Stimmabgabe wie bei Bundes- und Landtagswahlen ist zu den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg hingegen nichts bekannt.

Kommunalwahlen in Baden-Württemberg: Wann ist das Ergebnis da?

Auf die erste Hochrechnung müssen sich die Wahlberechtigten demnach eine Weile gedulden. Laut der baden-württembergischen Landesregierung veröffentlicht das Statistische Landesamt die ersten zusammengetragenen Ergebnisse der Gemeinderats- und Kreistagswahlen sowie deren Zusammenfassung auf Landesebene auf seiner Webseite.

Bekanntgegeben wird das "vorläufige landesweite Gesamtergebnis" der Gemeinderats- und Kreistagswahlen voraussichtlich am Freitag, 14. Juni 2024. Auch hier können die Infos auf der Seite des Statistische Landesamtes eingeholt werden. Das Ergebnis der Ortschaftsratswahlen wird nach Angaben der Landesregierung erst später vorliegen.

Übrigens: Bei den Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg können gleich mehrere Stimmen abgegeben werden. Doch wie wählt man und worauf muss man beim Stimmen abgeben achten?