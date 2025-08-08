Wasserrohrbruch bremst Verkehr in Wiesbaden aus

Ein Wasserrohrbruch bremst in der Wiesbadener Innenstadt den Verkehr aus. Auf dem Gustav-Stresemann-Ring sei oberhalb des Hauptbahnhofs ein Graugussrohr aus dem Jahr 1954 defekt, teilte die Stadtverwaltung mit. Es seien alle Fahrspuren stadtauswärts gesperrt. Die Schadstelle werde aktuell aufgegraben. Die Dauer der Maßnahme ist nach Angaben der Stadt noch nicht absehbar.

Bereits im Sommer 2024 hatte ein Wasserrohrbruch am Gustav-Stresemann-Ring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Der Ring ist eine vielbefahrene Straße in der Wiesbadener Innenstadt.