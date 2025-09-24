Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Konjunktur: Wirtschaft in Hessen stagniert im ersten Halbjahr 2025

Konjunktur

Wirtschaft in Hessen stagniert im ersten Halbjahr 2025

Die Industrie schwächelt. Doch die Dienstleister stützen die Konjunktur. Wie hat sich Hessens Wirtschaftsleistung von Januar bis Juni entwickelt?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hessens Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2025 preisbereinigt stagniert. (Symbolbild)
    Hessens Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2025 preisbereinigt stagniert. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

    Die Wirtschaftsleistung in Hessen hat im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt stagniert. Mit dem unveränderten Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag das Land gleichauf mit der Entwicklung auf Bundesebene, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte.

    Nominal, also ohne Bereinigung um die Preissteigerungen, wuchs das BIP als Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen in Hessen um 2,8 Prozent (Deutschland: plus 2,6 Prozent).

    Schwächelnde Industrie

    Nach Angaben der Statistiker entwickelte sich das Produzierende Gewerbe in Hessen weiterhin rückläufig. Die Dienstleistungsbereiche, die gut drei Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung im Land erwirtschaften, konnten dies aber ausgleichen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden