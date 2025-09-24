Wirtschaft in Hessen stagniert im ersten Halbjahr 2025

Die Wirtschaftsleistung in Hessen hat im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt stagniert. Mit dem unveränderten Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag das Land gleichauf mit der Entwicklung auf Bundesebene, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte.

Nominal, also ohne Bereinigung um die Preissteigerungen, wuchs das BIP als Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen in Hessen um 2,8 Prozent (Deutschland: plus 2,6 Prozent).

Schwächelnde Industrie

Nach Angaben der Statistiker entwickelte sich das Produzierende Gewerbe in Hessen weiterhin rückläufig. Die Dienstleistungsbereiche, die gut drei Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung im Land erwirtschaften, konnten dies aber ausgleichen.