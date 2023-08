Konkurrenz für Kaufland, Aldi und Lidl: 7-Eleven drängt nach Deutschland

Jetzt könnte es für Kaufland, Aldi, Lidl und Co. im Kampf um die Gunst der Kunden noch schwerer werden: Das Unternehmen 7-Eleven will nach Deutschland expandieren. Was bekannt ist.

Mit mehr als 83.000 Filialen weltweit ist 7-Eleven laut eigenen Angaben in 15 Ländern und Regionen vertreten und hat sich auf Convenience-Food spezialisiert. Besonders bekannt ist die Tochter der japanischen Seven & I Holding in den USA, Japan, Südkorea, China, Kanada und Australien. Aber auch in Nordeuropa hat die Kette mit Dänemark, Norwegen und Schweden bereits Standorte vorzuweisen.

Vom deutschsprachigen Markt hielt sich der Einzelhandelsriese in den vergangenen Jahren aber fern - zumindest bis jetzt.

7-Eleven drängt nach Deutschland: Konkurrenz für Kaufland, Aldi und Lidl

Laut einer Mitteilung des Unternehmens und einem Bericht der Lebensmittelzeitung will 7-Eleven weiter expandieren und hat dabei Westeuropa ins Visier genommen. Laut dem Bericht geht es dem Konzern insbesondere darum, in den Märkten Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, Türkei sowie dem Vereinigten Königreich Fuß zu fassen. Die Schweiz und Österreich seien ebenfalls potenzielle Märkte.

Besonders auf den deutschen Markt scheint es das Unternehmen aber abgesehen zu haben. "Das Potenzial in Deutschland ist groß", heißt es in der Mitteilung. Hierzulande sucht 7-Eleven laut der Lebensmittelzeitung bereits Franchise-Nehmer mit einem bestehenden Einzelhandels-, Gastronomie- oder Hotelbetriebskonzept.

In diesem Umfeld will 7-Eleven offenbar mit seiner Expertise bei kleinen Convenience-Flächen glänzen - und könnte damit zu einem Problem für Kaufland, Aldi und Lidl werden, die seit Jahren ebenfalls auf Convenience-Food setzten.

Übrigens: Mit Tante Enso soll noch ein neuer Supermarkt nach Deutschland kommen. Geöffnet wäre dieser rund um die Uhr.

Lesen Sie dazu auch

7-Eleven-Expansion: Neuer Convenience-Player auf dem deutschen Lebensmittelmarkt

Bei Convenience Food handelt es sich vereinfacht um Fertiggerichte oder vorbereitete Lebensmittel, die die Küchenarbeit erleichtern oder ersetzen sollen. Sie glänzen laut Verbraucherzentrale vor allem durch ihr großes Zeitersparnis bei der Zubereitung und wenige Lebensmittelabfälle. Die Produkte können aber auch Nachteile haben.

Die Hoffnungen für den deutschen Markt im Bereich Convenience sind groß: Für das Jahr 2023 werden allein in Deutschland 10,53 Milliarden Euro Jahresumsatz erwartet. 2027 könnte das Marktvolumen laut statista-Schätzungen 11,90 Milliarden Euro betragen.

"Convenience Food ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt. Wir haben erkannt, dass das Bedürfnis nach hochwertigem Convenience Food auch in Europa groß ist. Deshalb ist der europäische Markt jetzt ein führendes Expansionsgebiet für die Marke 7-Eleven. Wir möchten die zentrale Anlaufstelle werden, an der Menschen trotz hektischen Alltags schnell und bequem qualitativ hochwertige Lebensmittel und Getränke bekommen können", wird Ken Wakabayashi, 7-Eleven International Co-CEO, in der Mitteilung zitiert.

Übrigens: Auch Aldi entwickelt sich ständig weiter. Zuletzt hat der Konzern seine Filialen verändert und plant einen Lieferservice.