Kontrollwoche im Verkehr beginnt: Handy-Sünder im Visier

Bei einer heute beginnenden Kontrollwoche nimmt die hessische Polizei vor allem Handy-Sünder hinter dem Steuer ins Visier. Ziel ist es laut Innenministerium, Unfallrisiken zu verringern.

Die Aktionswoche dauert bis zum Sonntag und trägt den Titel «Focus on the Road» («Konzentrieren Sie sich auf die Straße»). Dabei will die Polizei nicht nur kontrollieren, sondern auch über die Risiken informieren.

Sie beteiligt sich damit erneut an einer europaweiten Kontrollwoche des Polizeinetzwerks Roadpol, einem Zusammenschluss von 31 europäischen Polizeibehörden.

Geplant sind dieses Jahr noch zwei weitere Aktionswochen: Vom 17. bis 23. November liegt der Schwerpunkt auf dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr («Truck & Bus»), vom 15. bis 21. Dezember auf Alkohol und Drogen am Steuer.