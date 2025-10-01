Polizei nimmt Handy-Sünder am Steuer ins Visier

Mit einer Aktionswoche will die hessische Polizei ab kommenden Montag auf die Gefahr von Ablenkung am Steuer aufmerksam machen. Im Fokus stehen dabei vor allem Verstöße durch die Nutzung elektronischer Geräte wie Mobiltelefone, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilt.

Ziel sei es, die Konzentration der Verkehrsteilnehmer stärker auf die Straße zu lenken und so Unfallrisiken zu verringern. Die Aktionswoche dauert vom 6. bis 12. Oktober und trägt den Titel «Focus on the Road» («Fokus auf die Straße»).

Die Polizei beteiligt sich damit erneut an einer europaweiten Kontrollwoche des Polizeinetzwerks Roadpol, es gab dieses Jahr bereits mehrere zu verschiedenen Themen. «Durch die Beobachtung von Hauptunfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung sowie Alkohol und Drogen am Steuer können schwere Unfälle und Todesfälle nachhaltig reduziert werden», erklärt Innenminister Roman Poseck (CDU) dazu.

Kontrollen und Aufklärung

Neben Kontrollen gehe es auch um Aufklärung: Die Polizei nutze die Wochen, um Verkehrsteilnehmer aktiv über Risiken zu informieren und für verantwortungsbewusstes Verhalten zu werben.

Im laufenden Jahr sind noch zwei weitere Aktionswochen geplant: Vom 17. bis 23. November liegt der Schwerpunkt auf dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr («Truck & Bus»), vom 15. bis 21. Dezember auf Alkohol- und Drogendelikten am Steuer. Roadpol ist ein Zusammenschluss von 31 europäischen Polizeibehörden.