Zuschauer stürzt bei Konzert von Brüstung - drei Personen verletzt

Ein Zuschauer stürzte am Samstagabend bei einem Konzert des Rappers Kid Cudi in Berlin von einer Brüstung auf zwei darunter stehende Männer. Alle drei wurden verletzt.

Bei einem Konzert des US-Rappers Kid Cudi in der Berliner Verti Music Hall ist am Samstagabend ein Zuschauer vom Oberrang etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei fiel er auf zwei darunter stehende Männer.

Es war ein Großaufgebot der Berliner Feuerwehr vor Ort. Wie RBB24 berichtet, wurde der Gestürzte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt. Noch ist unklar, wie es zu dem Sturz kam. Die genauen Umstände ermittelt die Berliner Polizei.