Konzert von Till Lindemann in Kassel abgesagt

Am Samstag sollte Rammstein-Sänger Till Lindemann eigentlich ein Konzert in Kassel spielen. Weil ein Bauantrag nicht genehmigt wurde, wird das Event abgesagt.

Nicht mit der Band Rammstein, sondern alleine sollte Sänger Till Lindemann am Samstag in Kassel auftreten. Sein Auftritt in den Nordhessen-Arena wurde nun abgesagt. Mit den gegen den Sänger erhobenen Gewalt-Vorwürfen hat die Absage allerdings nichts zu tun. Mit 6000 Tickets war die Veranstaltung seit Monaten ausverkauft. Am Freitag kam nun die schlechte Nachricht für Lindemann-Fans: Das Konzert kann nicht stattfinden. Dafür verantwortlich ist eine fehlende Baugenehmigung für die Halle neben dem Auestadion. Der Veranstalter MM Konzerte bestätigte die Absage des Konzertes am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung.

Der Veranstalter erhebt in seiner Mitteilung Vorwürfe gegen die Stadt Kassel. So habe das Unternehmen bereits am 10. Oktober die Genehmigung der Veranstaltung mit einem umfassenden Einrichtungsplan beantragt. "Wie und warum aus einem Einrichtungsplan, der ausschließlich den Innenbereich, der sonst die Eisfläche beinhaltet, im Rathaus ein Bauantrag werden konnte, kann der Geschäftsführer der MM Konzerte GmbH sich nicht erklären", so der Veranstalter in der Pressemitteilung.

Veranstalter gibt Stadt Kassel die Schuld für die Absage des Lindemann-Konzertes

In dem Schreiben heißt es: "Die Stadt habe sich aber außerstande gesehen, die Unterlagen noch vor Veranstaltungsbeginn zu prüfen, was aber binnen 72 Stunden eigentlich problemlos hätte erfolgen können." Der Veranstalter bittet die Ticketinhaber, ihre Karten an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben. Eine Kosten-Rückerstattung werde dort gewährleistet.

