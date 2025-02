Beyoncé kommt mit «Cowboy Carter»-Tour nach London und Paris

Nach einer rätselhaften Ankündigung gibt es jetzt mehr Details: US-Popstar Beyoncé geht in diesem Jahr auf Tournee durch die USA und Europa. Die Tour zum Erfolgsalbum «Cowboy Carter» (2024) führt in sieben US-Städte, wie die Musikerin auf ihrem Instagram-Kanal ankündigte. Europäische Fans müssen auf Karten für die Shows in Paris und London hoffen. Deutschland steht zunächst einmal nicht auf dem Programm. Die genauen Termine für die Konzerte nannte die Sängerin nicht.

Auf dem Tourplakat posiert Beyoncé mit Cowboyhut, Sporen und einem Banjo. Dazu schrieb sie auf Instagram: «Sie kommt.» Wenige Stunden zuvor war die 43-Jährige in Los Angeles für «Cowboy Carter» mit dem Grammy für das «Album des Jahres» ausgezeichnet worden - zum ersten Mal in ihrer Karriere. Die Platte mit Songs wie «Texas Hold ’Em» und «16 Carriages» gewann auch den Preis für das beste Country-Album.

Fans warteten schon auf Neuigkeiten

Vor der Grammy-Gala hatte Beyoncé in den sozialen Medien bereits einen Hinweis darauf gegeben, dass sie mit dem Album in diesem Jahr auf Tour gehen werde. Sie nannte zunächst jedoch keine weiteren Details.

Fans der Sängerin hatten schon länger auf Neuigkeiten des Stars gewartet. Beyoncé hatte im Dezember ein Video veröffentlicht, das mit dem Datum 14. Januar 2025 endete. Mitte Januar vertröstete sie ihre Fans aufgrund der verheerenden Großbrände in Los Angeles jedoch auf einen späteren Zeitpunkt.