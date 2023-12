Pietro Lombardi Tour 2024: Tickets und Termine - Wo finden die Konzerte statt?

Pietro Lombardi, einst bekannt geworden durch die Castingshow DSDS, ist 2024 auf Tour. Hier gibt es alle Informationen rund um Tickets und Termine.

Pietro Lombardi ist auf Tour: Nachdem er 2023 bereits fünf Konzerte als Summer Open Airs gespielt hat, finden im Februar 2024 nun noch einmal acht Konzerte in acht verschiedene Arenen statt. Und das in drei verschiedenen Ländern: Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz sind Auftritte angekündigt. Das letzte neue Album veröffentlichte Pietro Lombardi 2020. Es heißt schlicht "Lombardi" und enthält 17 Songs in der Deluxe Version. 2023 gab es zudem zwei neue Singles des Sängers: "Ich vermisse dich" und "For you".

Ursprünglich bekannt wurde der Karlsruher durch seinen Sieg bei DSDS. 2011 gewann er die achte Staffel der Castingshow. In der Zwischenzeit macht er aber nicht nur als Musiker von sich reden - auch seine Ehe mit DSDS-Mitstreiterin Sarah Engels war immer wieder Gesprächsthema. Die beiden lernten sich 2011 während der Castingshow kennen und heirateten 2013. 2016 trennte sich das Paar wieder und ließ sich 2019 scheiden. Inzwischen ist Lombardi mit Influencerin Laura Maria Rypa verlobt.

Hier gibt es alle Informationen rund um Tickets und Termine der Pietro Lombardi Tour 2024.

Pietro Lombardi Tour 2024: Wann ist das erste Konzert?

Nachdem Pietro Lombardi bereits 2023 einige Konzerte gespielt hat, beginnt die offizielle Arena-Tour schließlich im Februar 2024. Insgesamt acht Stationen sind geplant - und eröffnet wird die Konzertreise am 12. Februar im Gasometer in Wien. Der Tourabschluss findet dann am 28. Februar 2024 im schweizerischen Dübendorf (Nähe Zürich) statt.

Tickets für die Pietro Lombardi Tour 2024: Preise

Für den Erwerb von Tickets für die die Arena-Tour 2024 hat man mehrere Möglichkeiten: Tickets werden bei bei Reservix, Eventim und Ticketmaster angeboten. Die Tickets bei Ticketmaster erscheinen auf den ersten Blick etwas preiswerter, da hier die günstigste Kategorie zumeist für 66,50 Euro angeboten wird, wären die Preise auf Eventim.de bei 67 Euro anfangen. Allerdings muss man bedenken, dass jeweils noch unterschiedliche Vorverkaufs- und Versandgebühren aufgeschlagen werden. Für den Aufritt in der Schweiz zum Tourabschluss wird man übrigens auf der Seite Ticketcorner fündig (die Ähnlichkeit im Logo lässt es vielleicht vermuten: Ticketcorner gehört zu 50% der Eventim AG).

Termine der Pietro Lombardi Tour 2024: Wo finden die Konzerte statt?

Die offizielle Arena-Tour von Pietro Lombardi beginnt im Februar 2024 mit dem ersten Stopp in Wien. Hier gibt es eine Übersicht über alle Auftritte inklusive Ticketpreise für die jeweils günstigste Kategorie beim günstigsten Anbieter: