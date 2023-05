Rapper 50 Cent kündigt Welttournee an – Konzert in München

50 Cent hat eine Welttournee angekündigt. Der Rapper kommt für fünf Konzerte nach Deutschland. Alle Termine und Informationen zum Ticket-Vorverkauf im Überblick.

50 Cent geht noch in diesem Jahr auf Welttournee. Diese beginnt am 21. Juli 2023 in Nordamerika, genauer gesagt in Salt Lake City, und zieht im Anschluss durch fast 40 Städte in den USA und Kanada. Nach Europa kommt 50 Cent dann ab dem 28. September 2023, wo der zweite Teil der Tour in Amsterdam startet. Einen Tag später steht bereits das erste der fünf Konzerte in Deutschland an. Bei allen Shows wird auch sein langjähriger Freund Busta Rhymes dabei sein.

Anlass der "The Final Lap Tour" ist das 20-jährige Jubiläum seines Debütalbums "Get Rich or Die Tryin'", so der Veranstalter. Mit diesem Album war dem Rapper 2003 der Durchbruch gelungen, es verkaufte sich weltweit über zwölf Millionen Mal.

50-Cent-Tour 2023: Termine in Deutschland

50 Cent wird für fünf Konzerte nach Deutschland kommen. Das sind die Termine im Überblick:

29. September 2023: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 14. Oktober 2023: Berlin ( Mercedes-Benz Arena )

( ) 15. Oktober 2023: Oberhausen (Rudolf-Weber-Arena)

(Rudolf-Weber-Arena) 24. Oktober 2023: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 25. Oktober 2023: Mannheim ( SAP Arena)

Tickets für 50-Cent-Tour 2023 im Vorverkauf

Tickets für die Konzerte von 50 Cent in Deutschland gibt es bereits ab kommendem Mittwoch (10. Mai). Um 10 Uhr startet der Presale der sogenannten MagentaMusik Prio Tickets für Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom. Dafür benötigt man einen Festnetz- oder Mobilfunkvertrag bei der Deutschen Telekom und einen Login im Online-Portal.

Einen Tag später, am Donnerstag um 10 Uhr, gibt es dann Karten beim Ticketanbieter Ticketmaster, bevor man diese bei allen anderen Vorverkaufsstellen erwerben kann. Der Ticketmaster Presale ist offen für alle Fans und ist zu verstehen wie ein normaler Online-Vorverkaufsstart. Einzige Voraussetzung ist ein Account bei Ticketmaster. Ab Freitag um 10 Uhr gibt es Karten für die Deutschland-Konzerte von 50 Cent auch bei anderen Vorverkaufsstellen.

