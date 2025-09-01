Mehr Sicherheit am Hauptbahnhof Frankfurt geplant

Die Stadt Frankfurt, die Polizei und die Deutsche Bahn wollen für mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität an einem von Deutschlands Knotenpunkten im Bahnverkehr sorgen. Nach eigenen Angaben planen sie für den Frankfurter Hauptbahnhof und weitere Stationen eine engere Zusammenarbeit. Ziel sei es, die Sicherheit für Fahrgäste, Besucher und Bürger zu erhöhen.

Stadt, Landes- sowie Bundespolizei und Deutsche Bahn wollen für dieses Vorhaben am Montag (12.30 Uhr) eine Kooperationsvereinbarung am Hauptbahnhof der Mainmetropole unterzeichnen. Teilnehmen sollen unter anderem der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller und Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Hessen.