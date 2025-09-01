Icon Menü
Kooperationsvereinbarung: Mehr Sicherheit am Hauptbahnhof Frankfurt geplant

Kooperationsvereinbarung

Mehr Sicherheit am Hauptbahnhof Frankfurt geplant

Stadt, Polizei und Deutsche Bahn wollen den Frankfurter Hauptbahnhof für Reisende attraktiver machen. Am Montag soll dafür eine Vereinbarung unterzeichnet werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Frankfurter Hauptbahnhof soll künftig mehr Aufenthaltsqualität bieten. (Archivbild)
    Der Frankfurter Hauptbahnhof soll künftig mehr Aufenthaltsqualität bieten. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Die Stadt Frankfurt, die Polizei und die Deutsche Bahn wollen für mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität an einem von Deutschlands Knotenpunkten im Bahnverkehr sorgen. Nach eigenen Angaben planen sie für den Frankfurter Hauptbahnhof und weitere Stationen eine engere Zusammenarbeit. Ziel sei es, die Sicherheit für Fahrgäste, Besucher und Bürger zu erhöhen.

    Stadt, Landes- sowie Bundespolizei und Deutsche Bahn wollen für dieses Vorhaben am Montag (12.30 Uhr) eine Kooperationsvereinbarung am Hauptbahnhof der Mainmetropole unterzeichnen. Teilnehmen sollen unter anderem der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller und Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Hessen.

