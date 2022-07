Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum fordern mindestens drei Todesopfer

Bei Schüssen in einem Einkaufzentrum in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Mann wurde festgenommen.

In Kopenhagen ist es am frühen Sonntagabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. In einem Einkaufszentrum in der dänischen Hauptstadt sind drei Menschen erschossen worden. Drei weitere Personen sollen schwere Verletzungen davongetragen haben und sich in einem kritischen Zustand befinden. Das gab Polizeichefinspektor Søren Thomassen in der Nacht zum Montag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Schüsse in Einkaufszentrum in Kopenhagen: Mann mit Gewehr festgenommen

Bei den Todesopfern soll es sich laut Thomassen um eine junge Frau, einen jungen Mann und einen Man zwischen 40 und 50 Jahren handeln. Er stellte zudem klar, dass es über ein mögliches Motiv keine Anhaltspunkte gebe. In den sozialen Medien war schnell über einen rassistischen Hintergrund spekuliert worden.

Von der Polizei wurde ein 22 Jahre alter Däne festgenommen, bei dem es sich um den mutmaßlichen Schützen handeln soll. Dieser sei der Polizei "grundsätzlich bekannt" gewesen, verriet Thomassen. Bei der Festnahme des Mannes sei ein Gewehr und Munition sichergestellt worden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass noch eine andere Waffe für die Schüsse verantwortlich war.

Video: dpa

Massive Suchaktion der Polizei läuft - Festgenommener soll am Montag verhört werden

Hinweise auf weitere Schützen gibt es nicht. Eine massive Suchaktion der Polizei ist aber noch in vollem Gange. "Wir werden umfangreiche Ermittlungen durchführen und eine massive operative Präsenz in Kopenhagen zeigen, bis wir mit Gewissheit sagen können: Er war allein", sagte Thomassen. Der Festgenommene soll am Montag verhört werden.

Einige Augenzeugen schilderten noch am Sonntagabend, welches Chaos von einer Sekunde auf die andere in dem Einkaufszentrum losbrach. "Ich stand mit meiner Freundin im obersten Stockwerk und konnte sehen, wie die Leute plötzlich zum Ausgang liefen. Dann hörten wir einen Knall und wir rannten auch raus", sagte eine Augenzeugin bei TV2. Andere Augenzeuginnen schilderten ihre Erlebnisse bei Jyllands-Posten: "Jeder im Restaurant wurde in die Küche geschickt, dann saßen wir dort und konnten drei oder vier Schüsse hören", erzählte Astrid Kofoed Jørgensen. "Man wusste nicht, was passiert. Plötzlich brach überall Chaos aus", sagte ihre Freundin Emilie Jeppesen.