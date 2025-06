18-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall auf Baustelle

Ein 18-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einer Offenbacher Baustelle tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 25 Jahre alter Arbeiter mit einem Gabelstapler am Freitagnachmittag über das Baustellengelände gefahren, teilte die Polizei mit. An der Gabel hing demnach ein schweres Bauteil, das zwei seiner Kollegen zu Fuß begleiteten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 18-Jährige unter den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs und stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Er erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und starb später in einem Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Fahrer des Gabelstaplers. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.