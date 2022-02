Lkw-Fahrer von brennender Adria-Fähre gerettet: „Sagt mir, dass ich lebe“

Einsatzkräfte hoffen, weitere Überlebende auf einer brennenden Autofähre in der Adria zu finden. Doch am Abend folgt ein schwerer Rückschlag.

„Sagt mir, dass ich lebe“ – das sind die ersten Worte eines 21-jährigen Lastwagenfahrers nach seiner Bergung von Bord der Adria-Fähre „Euroferry Olympia“. Griechische Rettungsmannschaften entdeckten den Mann, der aus Belarus stammt, am Sonntagmorgen am Heck des immer noch brennenden Schiffes und brachten ihn in Sicherheit. Der Fernfahrer hatte 54 Stunden an Bord ausgeharrt. Er wurde mit einem schweren Schock in eine Klinik auf der Insel Korfu gebracht.

Das unter italienischer Flagge fahrende Schiff der Reederei Grimaldi Lines war am frühen Freitagmorgen auf der Fahrt vom griechischen Igoumenitsa zum italienischen Hafen Brindisi nördlich von Korfu in Brand geraten. 277 Menschen konnten das brennende Schiff in den Rettungsbooten verlassen, drei wurden später gerettet. Passagiere berichteten, die Evakuierung sei geordnet und ohne Panik abgelaufen. Die Besatzung habe sich vorbildlich verhalten. „Ihr verdanken wir unser Leben“, sagte ein Passagier. Aber mindestens zehn Menschen wurden noch vermisst.

Auf der Autofähre in der Adria wurden Temperaturen bis zu 600 Grad gemessen

Nach der Bergung des 21-Jährigen gab es am Sonntag neue Hoffnung, weitere Vermisste retten zu können. Der Mann berichtete, er habe an Bord die Stimmen weiterer Überlebender gehört. „Wir sind zuversichtlich, andere Überlebende zu finden“, sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache im Fernsehen. Am Abend gab es jedoch einen ersten schweren Rückschlag für die Retter: Sie konnten einen Lastwagenfahrer nur noch tot bergen.

Angehörige der vermissten Griechen trafen auf Korfu ein und warteten dort angespannt auf Neuigkeiten. Aber die Suchaktion ist sehr schwierig. Auf der Fähre gibt es immer noch Brandherde. Starker Rauch sowie extreme Hitze behindern die Retter. In Teilen des Schiffes wurden 500 bis 600 Grad gemessen. Mit Wasserkanonen der Löschboote versuchten die Feuerwehren am Sonntag, den Rumpf und die Aufbauten der Fähre abzukühlen. Schlepper zogen das Schiff in eine windgeschützte Bucht vor der Nordküste von Korfu.

Seit zwei Tagen bekämpfen Einsatzkräfte das Feuer auf der Adria-Fähre. Foto: Petros Giannakouris, AP/dpa

Schwere Vorwürfe gegen die italienische Reederei Grimaldi erhebt die Gewerkschaft der griechischen Fernfahrer in einem Schreiben an Schifffahrtsminister Plakiotakis. Die Lastwagen würden auf den Fahrzeugdecks so eng geparkt, dass es keine Fluchtwege gebe, heißt es in dem Brief. Die Belüftungsanlage der Garagendecks funktioniere ebenso wenig wie die Klimaanlage der Kabinen, die in dem Schreiben als verschmutzt und voller Ungeziefer beschrieben werden. Viele Toiletten funktionierten nicht, heißt es in dem Brief. Fahrer seien daher gezwungen, häufig in ihren Lkw zu übernachten, obwohl das verboten ist. Die Reederei dementierte, dass Fahrer in ihren Lkw übernachteten. Man halte sich strikt an die Vorschriften.

Es ist allerdings ein offenes Geheimnis, dass manche Fernfahrer an Bord der Fähren entgegen den Bestimmungen in den Kojen ihrer Lkw übernachten, um das Geld für eine Kabine zu sparen. Im Brandfall können die Garagendecks schnell zur Todesfalle werden. Und tatsächlich wurde das erste Todesopfer in einer Lkw-Kabine gefunden.

Offenbar war auch mindestens ein blinder Passagier an Bord der Adria-Fähre

Der Kapitän und zwei Offiziere der Fähre wurden am Samstag festgenommen und werden jetzt von Beamten der Hafenpolizei in Korfu befragt. Griechische und italienische Unfallermittler sind auf der Insel eingetroffen, um den Hergang der Katastrophe zu untersuchen.

Über die Ursache des Brandes, der nach Zeugenaussagen auf dem Garagendeck 3 ausbrach, gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse. Fragen wirft ein Bericht des TV-Senders Skai auf. Danach seien bei der letzten Überprüfung des Schiffes am 16. Februar Unzulänglichkeiten beim Brandschutz, Hygienemängel und Probleme bei der Entlüftung festgestellt worden.

Laut Angaben der Reederei waren 239 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord der Fähre. Es gibt aber Zweifel, ob das stimmt. Mindestens einer der Geretteten stand nicht auf der Passagierliste. Es handelt sich um einen Migranten aus Afghanistan, der sich offenbar an Bord des Schiffes versteckt hatte, um von Griechenland nach Italien zu gelangen.