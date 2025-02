Vatikan: Franziskus verbrachte ruhige Nacht

Der an einer schweren Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus eine Nacht ohne zusätzliche Komplikationen verbracht. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche habe eine «ruhige Nacht» hinter sich und ruhe sich nun aus, teilte ein Sprecher mit.

Der gebürtige Argentinier wird seit Mitte des Monats im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Inzwischen liegt er so lange in einer Klinik wie noch nie während seines Pontifikats.

Am Abend hatte der Vatikan in einem Bulletin zum Gesundheitszustand erklärt: «Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist weiterhin kritisch, aber stabil.» Seit dem Wochenende habe er keine weiteren Anfälle von Atemnot mehr gehabt. Auch die Blutwerte seien stabil.

Wieder Gebete

Inzwischen wird rund um die Welt für Franziskus gebetet. Auf dem Petersplatz wurde am Abend wieder ein Rosenkranz für ihn gelesen. Der Vatikan informiert morgens und abends schriftlich über seinen Gesundheitszustand. Franziskus steht seit März 2013 an der Spitze der katholischen Kirche mit ihren weltweit rund 1,4 Milliarden Gläubigen.