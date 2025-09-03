Max Herre und Joy Denalane sagen gemeinsame Shows ab

Der Musiker Max Herre hat alle geplanten Konzerte mit Partnerin Joy Denalane bis Ende des Jahres abgesagt. «Leider lässt meine gesundheitliche Situation nicht zu, dass ich gemeinsam mit Joy und unserer wunderbaren Band für euch auf der Bühne stehe», wird Herre in einem von der Karsten Jahnke Konzertdirektion verbreiteten Statement zitiert. Der gebürtige Stuttgarter wollte mit Denalane am Freitag in Berlin und am 13. September im Hamburger Stadtpark auftreten.

«Mein Arzt hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Verfassung eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen», erklärte Herre. Es tue ihm leid für alle, die sich auf die Konzerte gefreut haben. «Das bedeutet Joy und mir sehr, sehr viel und ich hoffe, im neuen Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch zu feiern.»