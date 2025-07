Fuldas Bischof Gerber an Krebs erkrankt

Fuldas Bischof Michael Gerber ist an Krebs erkrankt. Das teilte das Bistum mit. Am gestrigen Montag sei die Erkrankung diagnostiziert worden, am Mittwoch werde Gerber bereits operiert.

«Wir sind dankbar, dass der Tumor frühzeitig erkannt wurde», teilte Generalvikar Martin Stanke mit. Die Chancen für eine vollständige Genesung seien gut. Dafür sei es aber nötig, dass sich der Bischof in den nächsten Wochen und Monaten voll auf seine Gesundheit konzentrieren könne.