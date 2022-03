Krankschreibung bei Corona: Wie funktioniert die Krankmeldung?

Für eine Corona-Krankschreibung gibt es prinzipiell Lohnfortzahlung. Es unterscheiden sich jedoch verschiedene Szenarien. Wir erklären die Regeln in Deutschland.

Wer sich das Coronavirus eingefangen hat, kann sich per Krankschreibung von der Arbeit befreien lassen - mit schwerwiegenden Symptome sowieso. Jedoch gilt das ebenfalls bei einer schlichten und vermeintlich harmlosen Infektion, falls ein positiver Befund vorliegt. Hierfür ist nicht der Weg in die Arztpraxis erforderlich. Die ursprünglich bis Ende März gültige Gesetzgebung für Deutschland wurde verlängert und hat aktuell bis zum 31. Mai 2022 Bestand. Wir erklären die geltenden Bestimmungen:

Was gilt für Arbeitnehmer bei einer Krankschreibung wegen Corona?

Corona-Patienten mit leichten Erkrankungen der Atemwege müssen weiterhin nicht persönlich zum Arzt – stattdessen genügt eine telefonische Krankmeldung, woraufhin der Arzt in der Corona-Pandemie ein Attest ausstellen darf. Zuvor sieht die Sonderregelung eine eingehende telefonische Befragung des Patienten vor. In der Praxis beschäftigen sich Ärzte hierbei also nur oberflächlich mit dem Wohlbefinden des infektiösen Patienten und analysiert die telefonischen Schilderungen. So erhält der Krankgeschriebene eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (AU) für sieben Tage, vorausgesetzt der Covid-19-Test ist positiv. Darüber hinaus ist eine einmalige Verlängerung für sieben weitere Kalendertage möglich, ebenfalls per Telefon.

Telefonische Krankschreibung wegen Corona: Hintergrund

Diese Regelung soll hierzulande das Infektionsgeschehen eindämmen: In Arztpraxen treffen schließlich Personen mit verschiedenen medizinischen Problemen aufeinander, wodurch auch das Risiko einer Corona-Infektion erhöht ist. Das Prozedere hilft dabei, Kontakte zu vermeiden und schützt zudem weitere Anwesende, darunter das medizinische Personal. Übrigens sieht die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) ebenfalls vor, dass eine Krankschreibung per Diagnose in einer Video-Sprechstunde erteilt werden kann.

Krankschreibung bei Quarantäne - Mit oder ohne Symptomen?

Falls vom Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet wird - etwa, wenn man Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall hatte, gibt es verschiedene Szenarien:

Ist der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin symptomfrei und der Test fällt negativ aus, gibt es vom Arzt keine Krankschreibung. Auch wenn sie positiv getestet wurden, jedoch keine Symptome vorliegen, kann der Arzt die Krankschreibung verweigern. Wenn bei diesen Möglichkeiten die Tätigkeit nicht ausgeübt werden kann ("Home Office"), besteht der Anspruch auf finanzielle Unterstützung: Die Fortzahlung ist durch die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz gesichert. Der Patient reicht dazu den Bescheid des Gesundheitsamtes über die Quarantäne beim Arbeitgeber ein.

Wenn ein positiver Corona-Test ermittelt wird und es Anzeichen für Symptome gibt, wird eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erteilt. Den "Gelben Schein" erhalten Sie in der Regel per Post.

Krankschreibung trotz Ungeimpft-Status ergibt keine Lohnfortzahlung

Nach wie vor gibt es Menschen, die freiwillig auf einen Corona-Impfschutz verzichten. Hinsichtlich Arbeitsrecht und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nimmt diese Personengruppe Risiken in Kauf: Denn seit November 2021 erhalten jene Bürger oder Bürgerinnen keinen Verdienstausfall mehr, wenn sie trotz allgemeiner Impfempfehlung nicht immunisiert sind. Das gilt übrigens sowohl bei einer eigenen Infektion, sowie wenn aufgrund einer angeordneten Quarantäne das Zuhause nicht verlassen werden darf - ebenso wie bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet. Personen, die aus medizinischen Gründen keiner Corona-Impfung unterzogen werden, sind von der Regelung ausgenommen.

Video: dpa

Corona-Krankschreibung bei Kurzarbeit: Gibt es Lohnfortzahlung?

Wenn Kurzarbeitende Covid-19 erleiden, erhalten Sie vom Arbeitgeber den entsprechenden Lohn (abhängig vom Umfang). Dann wird das Kurzarbeitergeld für höchstens sechs Wochen weiter überwiesen. Im Anschluss übernimmt die zuständige Krankenkasse die Kostenübernahme.

Auch Selbständige mit Corona haben Anspruch auf Lohnfortzahlung

Womöglich viele Selbständige und Freiberufler wissen nicht: Es gibt auch für diese Berufstätigen einen Entschädigungsanspruch für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 56). Die Regelung kommt zum Tragen, wenn Selbstständige wegen einer Corona-Infektion oder eines Verdachts einer Infektion/Quarantäne nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Sechs Wochen lang kann von den Behörden eine Entschädigung angeordert werden, die sich am aktuellen steuerlichen Gewinn richtet. Wie beim Arbeitslosengeld werden 67 Prozent vom Durchschnittseinkommen überwiesen.

Krankmeldung und Kinderkrankentage: Die aktuellen Regelungen

Der von Bund und Ländern auf den Weg gebrachte Anspruch auf Kinderkrankentage aufgrund einer Corona-Krankmeldung gilt auch für das komplette Jahr 2022. Die Regelungen für die jeweiligen Erziehungskonstellationen im Überblick:

Elternpaare erhalten pro Elternteil und Kind 30 Tage

Alleinerziehende haben Anspruch auf 60 Tage pro Kind

Paare und Alleinerziehende mit zwei Kindern erhalten maximal 120 Tage.

Bei mehr als zwei Kindern erhöht sich der Anspruch auf höchstens 130 Tage pro Elternpaar -oder aber einem Alleinerziehenden.