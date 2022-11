Bombendrohung in Krefeld: Arbeitsagentur evakuiert

Nach einer Bombendrohung wurde die Agentur für Arbeit in Krefeld evakuiert. Die Polizei sperrte den Bereich um das Gebäude weiträumig ab.

Am Freitagmorgen gab es einen Bombendrohung gegen die Agentur für Arbeit in Krefeld. Die Polizei hat den Bereich um das Gebäude evakuiert und weiträumig abgesperrt. Beamte und Spürhunde haben das Haus durchsucht. Bislang sei nichts gefunden worden, was auf eine Bombe hinweisen könnte.

Bombendrohung in Krefeld: Verdächtiger wohl festgenommen

Wie die Westdeutsche Zeitung berichtet, habe es die Bombendrohung "über Dritte" gegeben. Die Polizei nahm laut Tag24 einen 40-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen den Mann sei ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet worden. Nähere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.